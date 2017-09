Der Erlös der Veranstaltung am 18. November in Neuss kommt dem Projekt „Für Kinder in Afrika“ zugute.

Neuss. Viel Soul, Jazz und eine Menge starker Stimmen aus Musical und unterschiedlichen Musikstilen werden bei der Unicef-Gala in Neuss erwartet. Unter anderem Soul-Star Irvin Doomes, Sänger und Saxophonist Sir Waldo Weathers, Sopran Betsy Horne und Tenor Ricardo Tamura im Duett sowie das Willy Ketzer Orchestra werden das Abendprogramm am Samstag, 18. November, ab 19 Uhr im Jupiter-Saal des Swissôtel mitgestalten. Internationale Größen der Musikszene aus neun Ländern werden dabei sein. Der gesamte Erlös der Veranstaltung soll dem Unicef-Projekt „Für Kinder in Afrika“ zugute kommen.

Die beiden Jüngsten auf der Bühne sind 13 und 14 Jahre alt

Doch nicht nur langjährig bekannte Künstler singen für den guten Zweck. „Wir freuen uns sehr, für das Unicef-Konzert erneut Chelsea Fontenel gewonnen zu haben“, sagt Heribert Klein, der seit über 30 Jahren die Unicef-Gala organisiert. Fontenel wurde 2013 bekannt durch ihre Teilnahme an der Casting-Show „The Voice Kids“. Im selben Jahr trat sie zum ersten Mal bei der Gala auf. Doch nicht nur das Singen, auch das Tennisspielen gehört zu den Talenten der 13-Jährigen. „In der Schweiz ist sie in der Kategorie U 16 Meisterin“, sagt Klein.

Der Kartenverkauf läuft bereits

Mit Matteo Markus Bok steht ein weiterer Teilnehmer von „The Voice Kids“ am Gala-Abend auf der Bühne. Der 14-jährige Sänger, der in Mailand geboren ist, nahm 2016 an der Show teil und trat anschließend im deutschen und italienischen Fernsehen auf, unter anderem 2016 bei der ZDF-Spendengala „Ein Herz für Kinder“. Klein: „Wir laden gern nicht nur die Gewinner der Casting-Shows ein, sondern auch jemanden von den sechs Teilnehmern aus den Live-Shows.“

Aus dem Fernsehen, aber auch aus verschiedenen Co-Produktionen mit Künstlern wie Paul Kuhn, Helge Schneider oder Deborah Woodson ist Jazz-Schlagzeuger Willy Ketzer bekannt. Mit seiner Big Band begleitet er unter anderem jedes Jahr die Veranstaltung „Immer wieder kölsche Lieder“ in der Lanxess Arena. Ketzer gehört mittlerweile – sehr zur Freude von Heribert Klein – zur traditionellen Besetzung der Neusser Unicef-Gala.

Zum ersten Mal ist Sängerin Cosmea Panka dabei. Unter anderem wurde sie durch die Produktionen von „Soul of Motown“ bekannt. Pankas Stimme ist im Funk, Soul und R’n’B zu Hause. Aus Frankreich reist für die Gala der Star-Pianist John Florencio an. Aus England kommt die Sängerin und „Das Supertalent“-Gewinnerin Angel Flukes. Doch nicht nur ausländische Musiker werden den Klang ausmachen. Auch der Bundesfanfarenkorps Neuss Furth 1952 wird zu hören sein.

Den Gästen wird außerdem ein Drei-Gänge-Menü gereicht: Rotes Champagnerkraut-Süppchen mit Garnelen; rosa gebratenes Rinderfilet in Kräuterkruste mit schwarzer Balsamico Jus an karamellisiertem Zucchini-Urkarotten-Ragout und Kartoffel-Maiscreme; und zum Nachtisch „Dialog von der Orange“ mit Orangen-Panna- Cotta, Blutorangen-Sorbet und Pistaziencrumble.

Karten (75 bis 85 Euro) gibt es in den Commerzbank-Filialen in Neuss, Kaarst, Meerbusch, Dormagen und Grevenbroich.