Als Nachfolger von Astrid Panitz wählte die ISG Michael Schreinermacher.

Kaarst. Die Immobilien- und Standortgemeinschaft Kaarst Mitte hat einen neuen Vorsitzenden. Michael Schreinermacher, Inhaber des Lokals „Papalapub“ und bisheriger Beisitzer der ISG hat den Posten übernommen. Er wurde einstimmig gewählt.

Nachdem Ex-Vorsitzende Astrid Panitz am 5. März zurückgetreten war, konnte zunächst kein Nachfolger gefunden werden. Am 4. Juni hatte die ISG erneut zur Versammlung in das Bürgerhaus eingeladen – mit erfreulichem Ergebnis für die ISG.

„Ich habe als selbstständiger Gastronom viel zu tun. Aber da sich niemand zur Verfügung gestellt hat und ich ohnehin schon Beisitzer war, übernehme ich den Job jetzt, denn Fakt ist, dass ohne die ISG auf lange Sicht in Kaarst alles wegbrechen wird“, sagt Schreinermacher. Es dürfe nicht so weit kommen, dass in Kaarst Leerstände zu verzeichnen sind. „Dann ist es zu spät.“ Zudem würde ohne die ISG der Verfügungsfonds wegfallen, der für Kaarst immens wichtig sei: „Unser größtes Problem ist fehlendes Geld. Ohne das geht es nicht und wir sind nicht wirklich handlungsfähig.“ Schreinermacher wolle auch alles daran setzen, neue Mitglieder zu gewinnen: „Man muss auf jeden Einzelnen mit seinem persönlichen Schicksal eingehen.“ Es sei essenziell, dass alle an einem Strang ziehen und sich beteiligen.

Darum steht auf Schreinermachers Liste auch ganz oben, die Vernetzung von ISG und Werbegemeinschaft Rathausarkaden zu optimieren. „Es wäre schön, wenn wir mehr zusammenwachsen und öfter an einem Tisch sitzen.“

Auch Dieter Güsgen von der Stadt Kaarst freut sich, dass der Vorstand nun arbeitsfähig ist. „Mit Michael Schreinermacher haben wir einen jungen, engagierten Vorsitzenden. Ich glaube, gemeinsam werden wir noch viel erreichen.“ Zum Beispiel steht die Entscheidung an, ob es 2019 weiter die Sternstunden oder stattdessen einen Martinsmarkt geben soll. Auch der Start des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes inklusive Verfügungsfonds steht bevor. csk