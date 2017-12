Stadt wirbt für seriöse Energieberatung am Klimatelefon

Neuss. Die Stadt Neuss weist Hausbesitzer darauf hin, dass sie bei der energetischen Sanierung ihrer Immobilie nur auf seriöse Energieberater setzen sollten. Rat und Hilfe dazu werden über das städtische Energie- und Klimatelefon unter der Rufnummer 02131/907301 und bei der Verbraucherzentrale in Neuss gegeben, zudem gibt es einen Überblick der Ansprechpartner auf der Internetseite www.energie-effizienz-experten.de.

Für die Vor-Ort-Energieberatung können Hausbesitzer zudem staatliche Fördermittel erhalten. Der Zuschuss beträgt bis zu 400 Euro für Ein- und Zweifamilienhäuser, höchstens aber die Hälfte der Beratungskosten. Die Antragstellung beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) übernimmt der Energieberater selbst. Bei Häusern, die energieeffizient saniert werden sollen, wird zunächst eine Bestandsaufnahme gemacht. Damit die angestrebte Energie- und Kosteneinsparungen auch tatsächlich erreicht werden kann, sind eine qualifizierte Energieberatung und eine gute Planung wichtig.

Als erster Schritt erfolgt die Bestandsaufnahme des Gebäudes

Ein Termin mit einem Energieberater ist daher für Hauseigentümer ein guter Einstieg. Der Experte nimmt vor Ort zunächst eine gründliche Bestandsaufnahme des Baukörpers und der Heizung vor. Er zieht Optimierungsmöglichkeiten wie eine effizientere Heiztechnik, eine geeignete Wärmedämmung, moderne Fenster und die Nutzung erneuerbarer Energien in Betracht. Ein Haus ist schließlich – auch darauf weist die Stadt in einer Mitteilung hin – immer nur so effizient wie die Summe seiner Teile.

Nach der Beratung steht fest, welche Maßnahmen in welcher Reihenfolge sinnvoll umsetzbar sind, wie hoch die Kosten sein werden und welche Fördermöglichkeiten verfügbar sind. Auf Wunsch erstellt der unabhängige Energieberater auch einen Plan, wie das Haus über einen längeren Zeitraum Schritt für Schritt energetisch aufgerüstet werden kann. Gerade bei älteren Gebäuden macht es – allein mit Blick auf finanzielle Aspekte – häufig Sinn, die energetische Sanierung in Etappen anzugehen. Red