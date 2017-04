Staatsschutz ermittelt: Wahlplakate der SPD gestohlen

Die Partei wird für Nachschub sorgen – für einen vierstelligen Betrag.

Grevenbroich. Stadtverbandschef André Thalmann ist alles andere als amüsiert. Kein Wunder, muss er jetzt doch noch einmal kräftig in die SPD-Parteikasse langen, um neue Wahlplakate zu kaufen. Denn in den vergangenen Tagen sind etliche Poster mit dem Konterfei des Landtagsabgeordneten Rainer Thiel von den Laternenpfählen im Stadtgebiet verschwunden. Und die müssen jetzt – in der immer heißer werdenden Phase des Wahlkampfes – ersetzt werden. „Das kostet uns einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich“, sagt Thalmann.

Die Täter haben es auf Plakate von Rainer Thiel abgesehen

Wie viele Plakate genau fehlen, konnte der Parteivorsitzende noch nicht ermitteln. In Hülchrath und Langwaden zum Beispiel sei Rainer Thiel flächendeckend aus dem Straßenbild verschwunden. Und auch aus Teilen von Wevelinghoven kamen Verlustmeldungen, ebenso wurden Plakate entlang der Aluminiumstraße in Höhe des Hydro-Werks abgehängt. „Das ist eine Unverschämtheit“, sagt Thalmann.

Wegen des Diebstahls und des wirtschaftlichen Schadens für die Partei hat er den Fall jetzt zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach gebracht. Die Poster waren von den Genossen recht hoch aufgehängt worden, teilweise jenseits der Zwei-Meter-Marke. „Und zwar so, dass sie keinem die Sicht nahmen – also niemanden beeinträchtigten“, sagt André Thalmann. Die Diebe müssen an einigen Stellen auch auf eine Leiter geklettert sein, um die mit Kabelbindern festgezurrten Plakate zu entfernen. Der SPD-Vorstand hofft nun darauf, dass das jemand gesehen hat und Hinweise auf die Täter geben kann.

Im Fall der in Grevenbroich gestohlen Wahlplakate ist nicht die Kreispolizei, sondern der Staatsschutz in Düsseldorf zuständigen. „Gerade jetzt in der heißen Phase haben wir es mit vielfältigen Taten rund um Plakate zu tun“, sagt ein Sprecher der Behörde. Die derzeit angezeigten Delikte würden von mit Filzstiften angemalten Hitler-Bärtchen bis hin zu gekritzelten Kommentaren reichen. „Und manchmal werden sie beschädigt, angezündet oder halt gestohlen“, sagt der Sprecher. Fälle wie diese werden generell vom Staatsschutz bearbeitet und dahingehend geprüft, ob hinter den Taten eine politisch geartete Motivation stehen könnte. „Voraussetzung ist, dass wir einen Ermittlungsansatz haben“, heißt es aus Düsseldorf. Es müsse Hinweise auf den Täterkreis geben. Was das betrifft, tappt André Thalmann im Dunkeln.

In der Grevenbroicher SPD würden zwar Gerüchte kursieren, dass „der politische Gegner“ hinter dem Diebstahl stecken könnte, doch daran will sich der Stadtverbandsvorsitzende nicht beteiligen. Die Sozialdemokraten haben einen ganzen Schwung neuer Thiel-Plakate nachdrucken lassen, die in den nächsten Tagen aufgehängt werden sollen.