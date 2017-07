Hackenbroich. Der runde Geburtstag der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Hackenbroich-Hackhausen ist der willkommene Anlass für die Schützen, sich erneut für die Verschönerung des Ortes einzusetzen. „Wir wollen die Heimat pflegen – mit verschiedenen Beiträgen der Schützen“, hatte Brudermeister Hans-Dieter Schloemer bereits beim Schützenfest erklärt. Da lag es nahe, an der Aktion „Dormagen unternimmt was“ der Lokalen Allianz für den Wohn- und Wirtschaftsstandort teilzunehmen. Die Allianz will damit überall im Stadtgebiet Unternehmen und Bürger für Verschönerungsaktionen zusammenbringen. Und so packen mit vereinten Kräften Schützenbrüder und ortsansässige Unternehmen derzeit in Hackenbroich an, um den Platz rund um den Schützenbaum an der Dormagener Straße weiter zu verschönern.

Ehrenbrudermeister Nicolini stiftete die Hubertusfigur

Zum 90. Geburtstag der Bruderschaft werden eine Statue des Patrons und drei weitere Stelen aufgestellt. Auf den Metallsäulen werden die Namen aller Könige, Brudermeister, Obristen und geistlichen Beistände (Präsides) in der Geschichte der Bruderschaft zu lesen sein. Das Besondere: Die Hubertusfigur stiftete Ehrenbrudermeister Willi Nicolini. Er hatte sie selbst von seiner Familie zu seinem 70. Geburtstag geschenkt bekommen und fand sie viel zu schön, um damit nur daheim seinen Garten zu schmücken. „Ich würde mich freuen, wenn ich die Figur der Schützenbruderschaft weiterschenken darf und sie einen geeigneten Platz dafür findet“, hatte Nicolini deshalb mit Einverständnis der Familie schon beim Fest vor zwei Jahren angekündigt.

Aber nicht nur das: Passend zu dem Standbild des Patrons und dem Schützenbaum mit den Wappen aller Schützenzüge sollen auch herausragende Mitglieder der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft in dem kleinen Stelenpark verewigt werden. Die neuen Metallsäulen werden künftig wie der Schützenbaum nachts von Scheinwerfern angestrahlt, so dass auch das Ortsbild im Umfeld der Alten Schule dadurch weiter aufgewertet wird.

Rund um den Schützenbaum sind die Stelen und die Hubertusfigur bereits zu sehen. Zum Hubertusfest im November soll die neue Anlage offiziell eröffnet werden. Der Platz, auf dem sie sich befindet, wurde von der Schützenbruderschaft dem ehemaligen stellvertretenden Brudermeister Herbert Daniel gewidmet. Er war vor zehn Jahren tragisch verstorben. Die Erinnerung an sein ehrenamtliches Wirken ist in Hackenbroich jedoch weiter lebendig.