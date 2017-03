Spanischer Koch macht Tapas für die Obdachlosen der Stadt

Marcos Moreno Bonome kocht im Rahmen der Aktion „Grevenbroich packt an“ ehrenamtlich spanische Gerichte für Bedürftige.

Noithausen. Typische spanische Gerichte wie Paella oder Tapas stehen bei Marcos Moreno Bonome (43) ganz oben auf der Speisekarte. Der gebürtige Spanier und gelernte Koch bereitet die Gerichte seit der vergangenen Woche in seinem eigenen Restaurant in Noithausen zu. Regelmäßig kocht der 43-Jährige aber für rund 25 besondere Gäste. Im Rahmen der Aktion „Grevenbroich packt an“ versorgt er Obdachlose aus dem Stadtgebiet mit warmen Speisen aus der spanischen Küche. Unterstützt wird er dabei – und auch während seiner Arbeit im Restaurant – von Freundin Julia Hütches (33). „Wir sind vor über einem Jahr zufällig am Stand der Initiative in der Fußgängerzone vorbeigekommen und waren interessiert“, berichtet Hütches.

„In der Regel kommen etwa 25 Leute zu uns.“

Marcos Moreno Bonome, Koch

Über das soziale Netzwerk Facebook nahmen die beiden Kontakt mit den Helfern von „Grevenbroich packt an“ auf. Schon kurz danach stand Marcos Moreno Bonome hinterm Herd. „In der Regel kommen etwa 25 Leute zu uns. Im Winter sind es manchmal auch mehr“, erklärt der Koch. Neben einer warmen Mahlzeit erhalten die Bedürftigen auch Kleidung und Hygieneartikel. Bis zur Eröffnung des neuen Restaurants am vergangenen Donnerstag stand Marcos Moreno Bonome noch selber auf dem Marktplatz, um bei der Obdachlosenhilfe aktiv mitzuwirken. „Die Termine fallen jetzt aber zusammen mit unseren Öffnungszeiten. Somit werden wir nun nur noch im Restaurant kochen, und das Essen wird dann von anderen Helfern verteilt“, erklärt er. „Grevenbroich packt an“ wurde im Oktober 2015 von Jana Adam und Josy Houben-Arndt gegründet. Immer an den letzten beiden Donnerstagen eines Monats steht die Initiative abends am Marktplatz bereit und verteilt Kleidung, Hygieneartikel und Lebensmittel an die Bedürftigen. Rund 20 Helfer engagieren sich für diese Aktion; darunter auch Marcos Moreno Bonome.

Der 43-Jährige will mit einer Tapas-Bar die Gastronomie-Szene beleben. Das Restaurant am Rittergut heißt „Agrupacion Asturiana“ und ist auch Heimat des gleichnamigen spanischen Vereins. Ab sofort will der Koch die Bar für alle öffnen – und zwar donnerstags und samstags ab 18 Uhr sowie sonntags von 11 bis 15 Uhr.