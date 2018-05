Die beiden Polizeibeamten Arne Schmitz und Michael Ritters sind Star-Wars-Fans. An zwei Tagen sind sie als Chewbacca und Tie-Fighter-Pilot im Düsseldorfer Ufa-Palast zu Gast.

Neuss/Grevenbroich. Chewie, wir sind zu Hause. Der vielleicht zweitberühmteste aller Sätze aus dem immer weiter wachsenden Star-Wars-Epos – bekanntestes Zitat ist und bleibt natürlich „Luke, ich bin dein Vater“ – passt an diesem Nachmittag buchstäblich. Arne Schmitz (45) sitzt zu Hause in seinem Wohnzimmer und holt das Wookiee-Fell raus. Der Neusser Polizist lebt mit seiner Familie in einem beschaulichen Wohngebiet in Grevenbroich. In seiner Freizeit pflegt der zweifache Vater ein besonderes Hobby: Er ist Mitglied des Star-Wars-Kostümclubs „German Garrison“ und ein Riesen-Fan der Weltraum-Saga von George Lucas. Nicht nur imperiale Kostüme haben es Arne Schmitz angetan; er hat auch ein verblüffend authentisch wirkendes Chewbacca-Kostüm im Kleiderschrank – und das streift er jetzt über. Es ist Anprobe, denn Arne Schmitz ist in den kommenden Tagen in seiner Rolle als Chewbacca enorm gefragt.

Rund 15 Kilo wiegt Schmitz’ Kostüm aus Kanekalon-Kunsthaar

Heute startet „Solo: A Star Wars Saga“ offiziell in den Kinos, morgen und übermorgen wird Arne Schmitz im Chewbacca-Kostüm im Ufa-Palast am Düsseldorfer Hauptbahnhof aufschlagen. Begleitet wird er von Freunden aus der „German Garrison“, mit dabei ist auch Michael Ritters (47) aus Neuss, ebenfalls ein Polizist mit Faible für George Lucas’ Weltraum-Epos. Ritters schlüpft in das Kostüm eines Tie-Fighter-Piloten – und ist bei der Anprobe in Schmitz’ Wohnzimmer dabei. Als Chewbacca und Tie-Fighter-Pilot wird das Duo am Freitag und Samstag von 17 bis 21 Uhr im Kino sein und für Fotos zur Verfügung stehen. Die beiden Star-Wars-Fans haben Erfahrung mit solchen Veranstaltungen. „Da wird ganz schön was los sein“, sagt Michael Ritters. Um den Film selbst zu schauen, haben die beiden allerdings vermutlich erst in der kommenden Woche Zeit. Vorher gibt’s einfach zu viel zu tun, und die Familie soll auch nicht zu kurz kommen.

Im Chewbacca-Kostüm wird Arne Schmitz aber nicht im Kinosessel Platz nehmen. „Das wäre zu warm“, sagt er. Schwer ist es obendrein. Etwa 15 Kilogramm wiegt das gesamte, aus Kanekalon-Kunsthaar gefertigte Werk. Und groß ist es auch: Etwa 2,15 Meter misst Arne Schmitz darin. Chewie ist eben ein ganz schöner Brocken.

Auf den Film freuen sich Arne Schmitz und Michael Ritters bereits. Gezeigt wird die Geschichte des jungen Han Solo, und man kann dessen Geschichte nun mal nicht ohne seinen besten Freund Chewbacca erzählen. Als „größte Freundschaft der Galaxis“ wird die Geschichte des Duos inszeniert.