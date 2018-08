Elffachmutter stellt sich Herausforderungen bei Promi Big Brother.

Neuss. Beim Blitzvoting an Tag drei hat es Silvia Wollny (53) erwischt. Die TV-bekannte Elffachmutter aus Neuss („Die Wollnys“) musste in der Fernsehsendung „Promi Big Brother“auf die Baustelle ziehen. So heißt der Bereich, in dem Luxus so weit weg ist wie ein Luftschloss mit Hollywood-Glitter von einer runtergerockten Null-Sterne-Bude. Diese Baustelle ist eine der Herausforderungen, der sich die Bewohner der Container-WG, die Sat.1 da für sein Trash-TV-Format zusammengetrommelt hat, stellen müssen. Die Baustelle hat kein durchgehendes Dach, es gibt eine Feuerstelle und ein Campingklo, aber keine Betten. Wenn’s gut läuft, dient eine Isomatte als Matratze. Es ist ein bisschen, wie man sich ein Trainingslager fürs Dschungelcamp vorstellt. Auf der anderen Seite gibt es bei „Promi Big Brother“ einen Bereich mit dem schönen Namen „Villa“. Klar, das ist der reiche Bereich, und der Gegensatz soll ein bisschen Neid unter den Promi-Big-Brother-Teilnehmern säen.

Mit den bisherigen Quoten kann Sat.1 zufrieden sein. In der sogenannten Late Prime – die Show wird täglich ab 22.15 Uhr gezeigt, nur freitags ist sie zwei Stunden früher zu sehen – lag der Sender aus Unterföhring am Sonntag mit 17,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen vorne, zum Auftakt am Freitagabend waren es gar 17,9 Prozent. So gute Marktanteile holte die Show zuletzt 2015. Und Silvia Wollny gehört durchaus zu den bekannteren Teilnehmern der sechsten Staffel des TV-Formats. Ihre aktuellen Mitbewohner heißen zum Beispiel Johannes Haller, Katja Krasavice und Mike Shiva. Letzterer ist Hellseher, ob er schon vorhergesehen hat, wer die Show gewinnt, ist allerdings nicht klar.

Silvia Wollny nahm einen Wischmop mit in den Container

Haller war mal Kandidat bei der „Bachelorette“, Krasavice ist YouTuberin. Und dann sind da noch Umut Kekilli, der früher mit Natascha Ochsenknecht liiert war, Cora Schumacher, Ex-Frau von Ralf Schumacher, Daniel Völz („Der Bachelor“), Alphonso Williams („Deutschland sucht den Superstar“), Sophie Vegas, die Ex von Bert Wollersheim und bereits Dschungelcamp-erprobt, Nicole Belstler-Boettcher („Marienhof“), Chethrin Schulze („Love Island“) und Pascal Behrenbruch, der 2012 Zehnkampf-Europameister war. „Die alle einzuschätzen, wie die ticken, das wird eine Herausforderung“, erklärt Silvia Wollny.

Sie kann auf jeden Fall für Ordnung und Sauberkeit sorgen. Als persönliches Mitbringsel nahm sie einen Wischmop mit in den Container.