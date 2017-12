In der Nacht zu Donnerstag brannte es im „S & L Hotel“ an der Bergheimer Straße. Auslöser war offenbar ein mobiles Heizgerät.

Neuss. Hinter der Eingangstür leuchtet noch der kleine Weihnachtsbaum. Doch das Polizeisiegel und die auf dem Boden verteilten Papiere geben Hinweise auf das, was in der Nacht zuvor geschah. Sieben Personen sind bei einem Brand in dem „S & L Hotel“ an der Bergheimer Straße in der Nacht zu gestern verletzt worden.

Nach Informationen der Polizei ist davon auszugehen, dass ein mobiles Heizgerät eine im Keller gelagerte Matratze in Brand gesetzt hat. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen den Ermittlern bislang nicht vor.

Feuerwehr holte eine Frau mit Kind über Drehleitern aus dem Haus

Die Verletzten, darunter auch zwei Kinder, wurden mit Rauchvergiftungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wie Polizeisprecherin Diane Drawe mitteilte, seien die verletzten Personen aber gestern wieder aus den Krankenhäusern entlassen worden.

Bei einer ersten Befragung von Zeugen waren der Feuerwehr mindestens drei vermisste Personen gemeldet worden – eine Person im Keller und weitere Personen in den oberen Stockwerken. Bei einer Kontrolle der Rückseite machten sich schnell zwei Personen am Fenster bemerkbar. „Dabei handelte es sich um eine Mutter mit Kind. Weil sie kein Deutsch sprachen, mussten wir uns mit Englisch behelfen“, teilte Einsatzleiter Dennis Telaar mit. Letztlich konnten die beiden mit Drehleitern aus dem Gebäude geholt werden. Die Person im Keller wurde ebenfalls aufgefunden und gerettet.

Die Rettungskräfte waren von mehreren Augenzeugen benachrichtigt worden, die den Ausbruch des Feuers von der Straße aus beobachtet hatten. Ein Hotelgast – eine Frau, die namentlich nicht genannt werden möchte – erinnerte sich mit Schrecken. „Als ich den Rauchmelder hörte, bin ich auf den Flur gerannt und habe den Rauch gesehen“, sagte sie. Um sich zu schützen, habe sie sich ihre Strickjacke über den Kopf gezogen und sei dann durch den stark verrauchten Flur nach draußen gerannt.

„Man konnte sehen, wie der Rauch aus dem Keller hochzog“, sagte die Frau, die auch erzählte, vom Hinterhof aus auf die Mutter mit dem Kind eingewirkt zu haben, als sich die beiden noch in dem Gebäude befanden. „Ich habe versucht, sie zu beruhigen“, schilderte die Frau.