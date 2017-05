Neuss. Bereits am zweiten Mai soll ein Unbekannter einen 4-Jährigen im Rheinpark-Center an der Breslauer Straße unsittlich berührt haben.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten nicht zur Identifizierung des Verdächtigen. Die Polizei veröffentlich deswegen Aufnahmen des Verdächtigen, die von einer Videokamera im Kaufhaus gemacht wurden.

Der Unbekannte wird als circa 60 bis 70 Jahre alt und schlank beschrieben. Er ist etwa 1,70 Meter groß und hat graue (fast weiße) zurückgekämmte Haare. Während der Tatzeit trug er vermutlich eine graue/helle Hose sowie eine braune Jacke.

Wer kann Hinweise zur Identität des Mannes geben? Wer hat den Unbekannten am 02.05.2017 im Einkaufszentrum an der Breslauer Straße gesehen oder kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 in Neuss unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.