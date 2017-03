SCK gehen schon zum Start die Spieler aus

Fußball-Oberliga: Der SC Kapellen empfängt den Spitzenreiter KFC Uerdingen mit großen personellen Problemen. Der TSV Meerbusch fährt mit Selbstvertrauen zum 1. FC Bocholt und will für eine Überraschung sorgen.

Kapellen/Meerbusch. Wer ganz genau hinschaut, der macht im Gesicht von Toni Molina ein dickes Fragezeichen aus. Denn in welcher Formation sich der SC Kapellen dem KFC Uerdingen entgegenstellen will, weiß selbst sein Trainer noch nicht. „Und das ist auch für mich eine komplett neue Erfahrung“, sagt Molina. Da kommt es dem SCK vielleicht sogar ganz recht, dass die Austragung der Heimpartie (morgen 15 Uhr) gegen den völlig souveränen Spitzenreiter der Fußball-Oberliga noch gar nicht gesichert ist.

Bei schlechtem Wetter droht eine Absage

Da die Partie aus Sicherheitsgründen auf dem Rasenplatz angepfiffen werden muss, droht die Absage, zumal für Sonntag schlechtes Wetter angesagt ist. Da der SCK eine solche Partie jedoch unmöglich an einem Wochentag stemmen könnte, wollen die Hausherren unbedingt spielen. Auch wenn die personelle Lage angespannt ist. Dani Dominguez (Fußbruch) und Robert Wilschrey (Muskelfaserriss) fallen bis auf unbestimmte Zeit aus. Lennart Ingmann brach sich gleich im ersten Testspiel das Schlüsselbein an. Erst am Donnerstag kehrte der Regisseur ins Mannschaftstraining zurück. Gleiches gilt für Frederik Leufgen, der wegen Rückenproblemen sechs Wochen mit dem Fußball ausgesetzt hatte. Ebenfalls angeschlagen ist Kani Taher. Der Nationalspieler Afghanistans hat eine Schultereckgelenksprengung ersten Grades erlitten. Und Selcuk Yavuz (Innenbanddehnung im Knie) blickt vor dem Start in die zweite Saisonhälfte ebenfalls auf lediglich eine Trainingseinheit zurück.

Der SCK hat sich in der Winterpause zwar klug verstärkt. Aber auch die neuen Spieler plagen sich mit Blessuren herum. Bei Rückkehrer Simon Kohlen brach prompt ein alter Ermüdungsbruch wieder auf. Er fällt vorerst aus. Toni Molina mag den von Verletzungen geplagten Kicker für diese Saison allerdings noch nicht abschreiben „Bei ihm besteht noch Hoffnung.“ Auch vom zweiten Rückkehrer, Shota Arai, hält der Coach eine ganze Menge. „Den finde ich richtig gut. Er ist zweifellos eine Bereicherung.“ Doch auch der Japaner musste zuletzt mit einer Oberschenkelzerrung aussetzen. Während sich der vom griechischen Drittligisten Pydna Kitrous an die Erft gewechselte Dimitrios Balis noch beweisen muss, scheint Said Harouz (Wuppertaler SV) auf Anhieb eine Verstärkung zu sein. „Er ist schnell und taktisch geschult, genau das, was wir brauchen“, sagt Molina. „Natürlich lief die Vorbereitung nicht gut“, gibt der Kapellener Trainer zu. Trotzdem glaubt er weiterhin fest an seine Mannschaft. „Wir werden die Liga halten. Punkt. Wenn wieder alle Spieler da sind, bin ich optimistisch.“

TSV möchte an die gute Leistung aus dem letzten Spiel anknüpfen

Nach dem verpassten Erfolg beim 1:1 im Nachholspiel bei SW Essen will der TSV Meerbusch es nun bei der Spitzenmannschaft des 1. FC Bocholt besser machen. Das Team von Trainer Wolfgang Jeschke rechnet sich durchaus etwas aus und möchte mit einem Sieg für eine Überraschung sorgen. Das Selbstbewusstsein ist beim TSV jedenfalls gewachsen. „Wir machen die weite Reise nicht, um dann mit leeren Händen zurückzufahren“, sagt Team-Manager Horst Riege. „Wir brauchen die Punkte im Abstiegskampf.“ Als Drittletzter fehlen der Mannschaft vier Zähler zum rettenden Ufer.

Dafür müssen die Meerbuscher aber zu Hochform auflaufen und vor allem im Abschluss besser agieren. Vorwürfe an Boran Sezen und Drilon Istrefi, die in der vergangenen Woche jeweils alleine auf den Essener Keeper zugelaufen waren und scheiterten, gab es bei den Blau-Gelben aber nicht. „Der Essener Torwart hatte einen bärenstarken Tag. Wir müssen uns die Punkte nun eben in Bocholt zurückholen“, so Riege. Das wird schwer genug, denn das Team von Trainer Manuel Jara hat sich in der Winterpause ordentlich verstärkt. „Wenn die Bocholter nicht so schwankend in ihren Leistungen wären, hätten sie das Zeug, ganz oben mitzuspielen“, sagt Riege.

Viel Grund seine erste Elf gegenüber der Partie bei SW Essen zu ändern hat Wolfgang Jeschke nicht. Allenfalls taktische Vorgaben könnten den TSV-Coach dazu veranlassen, eine andere Anfangsformation auf den Platz zu schicken. Stefan Galster, der in Essen nach einem Zusammenprall früh ausgewechselt werden musste, ist wieder im Vollbesitz seiner Kräfte und hat alle Übungseinheiten absolviert. Johannes Walbaum, der für Galster eingewechselt wurde, hat hingegen die hohe Belastung nach langer Verletzungspause nicht so einfach wegstecken können und musste zwei Trainingseinheiten ausfallen lassen. Bis auf die Langzeitverletzten Quinton Washington, Emre Geneli und Vincent Reinert sind beim TSV somit alle Spieler an Bord. Brian Günther wird wieder zum Kader gehören, nachdem er in der Vorwoche aus beruflichen Gründen passen musste.