Neuss. Am Donnerstag ist eine 21-Jährige Neusserin bei einen Unfall schwer verletzt worden. Sie fuhr mit ihrem Fahrrad am frühen Abend auf der Roonstraße, als sie nach links in die Bismarckstraße abbiegen wollte, prallte sie mit dem Pkw eines 58-Jährigen zusammen, der die Frau übersehen hatte.

Dabei wurde die Fahrradfahrerin schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.