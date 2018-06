Sowohl für Betreuer als auch für Eltern soll das Angebot in Neuss attraktiver werden.

Neuss. Die Zahl der Kinder im Kita-Alter nimmt in Neuss deutlich zu. Deshalb wurden zum Beispiel seit 2012 für die Betreuung im U3-Bereich 766 zusätzliche Plätze geschaffen – Tendenz steigend. Die schwarz-grüne Koalition will nun in der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses mit einem „Stärkungspaket“ die Tagespflege sowohl für Eltern als auch für Tagespflegepersonen attraktiver gestalten.

„Wir wollen, dass noch mehr qualifizierte Personen Tagespflegeplätze anbieten. Nur mit einer starken Tagespflege werden wir die Nachfrage in unserer Stadt nach Betreuungsplätzen decken und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf maßgeblich verbessern können“, erklären für die Koalition Susanne Benary-Höck (Grüne) und Thomas Kaumanns (CDU) in einer Mitteilung.

Politik berät am 21. Juni über vorgeschlagene Maßnahmen

In den Blick nehmen die beiden dabei einen ganzen Maßnahmenkatalog, der in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses – das Gremium tagt am 21. Juni ab 17 Uhr im Ratssaal des Neusser Rathauses – auf den Tisch kommt. Benary- Höck und Kaumanns nehmen dabei die „mittelbare Arbeitszeit“, das heißt Tätigkeiten außerhalb der unmittelbaren Betreuung des Kindes, die Weiterzahlung bei Urlaub und Krankheit, flexiblere Zahlungen für Sonderzeiten und eine regelmäßige Anpassung der Entlohnung in den Blick.

„Gleichzeitig wollen wir die Tagespflege auch für Eltern attraktiver machen“, erklärt Kaumanns. Eine Ungleichbehandlung zwischen Tagespflege und Kita müsse beendet werden. „Mit unserem Stärkungspaket wollen wir die in diesem Frühjahr beschlossenen Sofortmaßnahmen im Bereich der Kinderbetreuung auf ein langfristig stabiles Fundament setzen.“

Zugleich halten es Benary-Höck und Kaumanns für überfällig, den in Neuss tätigen Tageseltern bezahlten Erholungsurlaub zu ermöglichen. Details und Kosten werden im Jugendhilfeausschuss besprochen. Red