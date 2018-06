Der vierte Verdächtige der Tat in Geldern wurde in Düsseldorf gestellt.

Neuss/Geldern. Nachdem ein 22-Jähriger in der Nacht zum 13. Mai in Geldern bei einem Streit niedergeschossen wurde, sitzen jetzt vier Männer aus Neuss in Untersuchungshaft. Das erklärte ein Sprecher der Polizei in Krefeld. Zuvor hatten die Polizei in Krefeld und Kleve sowie die Staatsanwaltschaft Kleve mitgeteilt, dass sich der vermeintliche Haupttäter – ein 21-jähriger Neusser – am Mittwoch in Begleitung seines Bruders (25) und Anwalts in Krefeld der Polizei gestellt habe.

Am Donnerstagnachmittag wurde der vierte Verdächtige auf dem Düsseldorfer Flughafen festgenommen. Der 21-Jährige hatte sich nach der Tat – wie zwei weitere Männer aus dem Quartett – in die Türkei abgesetzt, kehrte nun aber nach Deutschland zurück und ließ sich nach der Landung widerstandslos festnehmen. Der dritte Tatverdächtige (24) hatte sich den Behörden bereits am 22. Mai gestellt.

Die vier Männer und das Opfer hatten sich offenbar in der Nacht zum 13. Mai in einer Wohnung in Geldern verabredet, um einen Handykauf abzuschließen. Der vermeintliche Käufer erschien laut Polizei in Begleitung von drei Männern im Mehrfamilienhaus und klingelte. Der Vater des späteren Opfers öffnete daraufhin die Tür. Sein Sohn (22) kam offenbar hinzu, als er hörte, dass es zum Streit kam, der in eine handfeste Auseinandersetzung mündete. Dabei soll einer der Männer einen Schuss abgegeben haben, der den 22-Jährigen lebensgefährlich verletzte. Der Gelderner musste in einer Spezialklinik notoperiert werden. Er konnte, nachdem sich sein Zustand stabilisiert hatte, von der Polizei zum Tathergang befragt werden.

Der 21-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt und aufgrund eines Haftbefehls wie die übrigen Verdächtigen in Untersuchungshaft geschickt. Die Ermittlungen gegen zum Tathergang in der Gelderner Wohnung dauern an. Red