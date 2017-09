Neuenhausen. Auch nach einem Ortstermin des Bauausschusses ist die Standortfrage für die geplante Stele zur 350-Jahr-Feier der Schützenbruderschaft Neuenhausen noch ungeklärt. „Die Stadt wird nun mit den Schützen sprechen, um zu klären, welcher Platz der beste ist“, sagte Ausschussvorsitzender Jürgen Linges.

Im April will die Schützenbruderschaft ihr Jubiläum mit einer Veranstaltung begehen. Vorher soll die Stele aus Edelstahl mit dem Vereinswappen aufgestellt werden. Mit der Skulptur wollen die Schützen etwas Bleibendes für das Dorf schaffen. Verantwortlich für das Regiments-Projekt ist der Jägerzug „Vollrath“. Zunächst sollte die Stele 4,50 Meter hoch werden, nach Anfertigung eines Dummys reichen nun laut Jägerzug vier Meter aus. Die Stele soll mit LED-Schläuchen beleuchtet werden. Die Verlegung der Leitung und der Stromanschluss übernimmt GWG.

Wie es aus dem Jägerzug heißt wünschen sich die Schützen einen Standort auf einer Grünfläche an der Hauptstraße oder vor den Beeten am Kirmesplatz. Bei der Ortsbesichtigung der Politiker war zudem ein Standort auf einer der Freiflächen am Schützenplatz in den Blick gerückt. cso-