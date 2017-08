Das Königsgeschenk – ein hoher Mast – soll vor dem Romaneum stehen.

Neuss. Neuss soll bunter werden. Mit diesem Wunsch, der zugleich aber auch Versprechen ist, hat Christoph Napp-Saarbourg vor einem Jahr sein Amt als Schützenkönig angetreten. Jetzt löst er es mit seinem Königsgeschenk ein, das allerdings beim Königsehrenabend mit keiner Silbe Erwähnung gefunden hatte. Von einem besonders hohen Mast soll zum Schützenfest in elf Metern Sichthöhe die Stadt-Fahne wehen.

Aufgestellt wird sie unterhalb des Romaneums, in Richtung Wendersplatz. Die ursprüngliche Idee, sie in dem Grünstreifen vor den wieder freigelegten Stadtmauerresten aufzurichten, wurde aus zwei Gründen verworfen. Die Denkmalschützer wären zu beteiligen gewesen, was eine Verzögerung zur Folge gehabt hätte. Vor allem hätte der Mast in einer Senke gestanden und gegenüber dem Fahrbahnniveau zwei Meter seiner stattlichen Größe eingebüßt.

Die Königsstele wird wieder aufgestellt

Den jetzt ins Auge gefassten Standort hätte er nicht vorzuschlagen gewagt, sagt Napp-Saarbourg – das tat die Stadtverwaltung, die seine Idee unterstützt. Heute wird er im Detail festgelegt, das Erdreich ausgeschachtet und das Fundament gelegt. Lieb wäre es Napp-Saarbourg, wenn die Stadtfahne am Freitag vor der Kirmeseröffnung erstmals gehisst werden könnte – als Gruß an alle Gäste. Vielleicht, denkt er laut nach, könnte daraus ein fester Termin im Festtagsprogramm künftiger Könige werden.

Karl-Theo Reinhart wird das nicht betreffen. Er war schon Schützenkönig – und zwar im Jahr 2005/06. Sein Königsgeschenk war damals eine Stele in Form der Neusser Vogelstange, auf der die Namen aller Schützenkönige seit Gründung des Vereins im Jahr 1823 verewigt waren. Diese Stele, vor zwei Jahren von einem Müllauto fast irreparabel zerstört, kehrt noch in dieser Woche an den Standort Krämerstraße zurück. Nach langen Schriftwechseln zwischen Schützen und Versicherungen und nach einem neuen Genehmigungsverfahren seien nun die Fundamente vorbereitet, sagt Reinhart. Er hat die Stele, die schon dreimal von Lastwagen angefahren und beschädigt worden war, nun versteifen lassen. -nau