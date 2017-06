Aktion der Sebastianer für Lukaskindergarten ist für morgen geplant.

Kaarst. Am Anfang steht die Idee einer Unterstützung: Unmittelbar nach dem Siegesschuss von Schützenkönig Willi IV. Keller der Kaarster Sebastianer im vergangenen Jahr entwickelte dieser mit seinen beiden Ministern Patrick Keller und Lars Rosenkranz die Idee, für den heilpädagogischen Lukaskindergarten in Holzbüttgen eine Spendenaktion ins Leben zu rufen. Nach dem Motto „Helft uns zu helfen“ wurde eine Krawattennadel mit dem Kaarster Stadtwappen kreiert und bereits beim Stadtfest „Kaarst total“ verkauft.

Der gesamte Erlös kommt dem Kindergarten in Holzbüttgen zugute, der nur Kinder aufnimmt, die durch ihre Handicaps im Regelbereich mit Überforderungsreaktionen auffallen und aus diesem Grund einer ganzheitlichen, kleinmaschigen und gezielten Förderung bedürfen.

„Musiker aus der Umgebung können sich der guten Sache anschließen und mitspielen.“

PatrickKeller, Minister des Schützenkönigs der Sebastianer

Nun organisieren die Sebastianer ein eigenes Schützenfest für die 27 Kinder im Lukaskindergarten. Dieses beginnt am morgigen Freitag um 13 Uhr. „Wir werden unser Regiment mit kleinen Uniformen und den entsprechenden Utensilien nachbilden“, verspricht Schützenkönig Willi Keller.

Musiker werden anwesend sein, die die Stimmung möglichst originalgetreuer widerspiegeln. „Aber es sind auch gern weitere Musiker aus der Umgebung eingeladen, sich der guten Sache anzuschließen und mitzuspielen“, ergänzt Minister Patrick Keller.

Den Kontakt zum Lukaskindergarten des Diakoniewerks hatte der Minister und Feuerwehrmann Lars Rosenkranz geknüpft, der sich viele Jahre um die Brandschutzerziehung in Kaarster Kindergärten und Schulen gekümmert hat. „Bei keiner anderen Veranstaltung ist mir eine solche Herzlichkeit und Begeisterung für das Thema entgegengeschlagen wie bei den Kindern des Lukaskindergartens“, sagt Lars Rosenkranz.

Nach dem Fest macht sich König Willi Keller mit seinen Ministern auf zur Pfarrkirche St. Martinus, wo er dann ab 17 Uhr die St.-Sebastianus-Figur gründlich putzen wird, damit Petrus wohlgesonnen sein und das Schützenfest von Samstag bis Dienstag, 10. bis 13. Juni, gut gelingen möge, heißt es in einer Pressemitteilung der Schützen. Zudem findet wieder eine Fußwallfahrt statt, die traditionsgemäß von Konny Wilms organisiert und geführt wird. Sie wird an der Schützenpilgerstätte Deutsches Haus im alten Dorf enden. Ein Höhepunkt des Festes ist der Festzug, der am Sonntag, 11. Juni, um 16 Uhr beginnt. Red