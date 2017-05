Bei einer Feier wurde der 37-Jährige mit einem Gabelstapler in einer Box hochgehoben. Dann kam es zum Unglück.

Neuss/Mönchengladbach. Die Nachricht vom Tod im Neusser Hafen verbreitete sich in Windeseile über die sozialen Netzwerke: Bei einer privaten Feier sollte ein Schützenbruder (37) aus Mönchengladbach-Bettrath am Vatertag auf einem Firmengelände eigentlich gebührend gefeiert werden, doch dann wurde er Opfer eines tragischen Unglücks. Die Polizei gab gestern noch keine Details zum genauen Hergang des Vorfalls bekannt. Diese müssten noch ermittelt werden, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Verunglückte war in seiner Heimat sehr bekannt

Die Betroffenheit und Fassungslosigkeit unter den Mönchengladbacher Schützen ist groß. Über Facebook sprachen viele ihr Beileid aus und betrauerten den Tod des 37-Jährigen, der Mitglied in der St.-Maria-Männerbruderschaft Bettrath-Hoven-Lockhütte war und einen vierjährigen Sohn hinterlässt. Der Verunglückte war im Stadtteil Bettrath sehr bekannt und engagiert im Vereinsleben. Aber nicht nur dort herrscht große Trauer, sondern auch an der „International School on the Rhine“ (ISR) in Neuss. Dort unterrichtete der Verunglückte seit 2012 als Lehrer.

Peter Soliman, Geschäftsführer und Inhaber der Privatschule ISR, zeigte sich erschüttert ob der Nachricht. Er hat der Familie des Verstorbenen kondoliert und seine Unterstützung zugesagt. Die Schule hat außerdem angeboten, die Bestattungskosten zu übernehmen.

Teilnehmer der privaten Schützenfeier auf dem Firmengelände im Neusser Hafen schildern das tragische Unglück wie folgt: Die Freunde hätten an diesem Nachmittag einen internen Vogelschuss ausgetragen. Gewinner sei der 37-jährige Schützenbruder gewesen. Dafür sollte er ausgiebig gefeiert werden. Traditionell habe man den Mann mit einem Gabelstapler hochleben lassen wollen. Der 37-Jährige kam in eine Gitterbox, die in vier Meter Höhe gehievt wurde. Plötzlich sei die Box gekippt und der Mann herausgestürzt. Er sei mit dem Hinterkopf auf dem Boden aufgeprallt, dann sei noch die Gitterbox auf ihn gefallen. Ein Notarzt habe nur noch seinen Tod feststellen können.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

Die Schützenbrüder trafen sich gestern noch einmal zu einem Gespräch, um das Geschehene zu verarbeiten und zu beraten, wie es weiter gehen soll. Denn heute sollen das lang geplante Schützenfest und die Frühkirmes in Mönchengladbach-Bettrath stattfinden. Ausfallen lassen wolle man die Feierlichkeiten nicht, erklärte der Präsident der St.-Maria-Männerbruderschaft. Das habe sich die Familie des Verstorbenen, die selbst nicht beim Fest erscheint, ausdrücklich gewünscht. Das Fest soll aber ruhiger sein.

Während die Polizei gestern erklärte, dass man bei den Ermittlungen zum Tod des Mannes zunächst von einem Unglück ausgehe, bestätigte der Düsseldorfer Staatsanwalt Ralf Herrenbrück gestern, dass wegen fahrlässiger Tötung ermittelt werde. Am Dienstag soll der Leichnam obduziert werden.