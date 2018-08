Mehrere Gäste beim Stürzelberger Schützenfest hatten sich im Zelt geprügelt. Die restlichen Veranstaltungen verliefen jedoch friedlich.

Stürzelberg. Ein fröhliches Fest zum 150-jährigen Bestehen beging die St.-Aloysius-Schützenbruderschaft Stürzelberg. Am Sonntag zeigte sich die ganze Pracht. Zu Ehren des Königspaars Frank I. und Steffi Perle waren Schützen und Gäste angetreten, um zu feiern.

„Wir feiern fröhlich und friedlich“, hatte Brudermeister Harald Lenden im Vorfeld erklärt – doch nicht jeder hielt sich daran. Denn am Freitag trübte eine Schlägerei im Festzelt den Auftakt des Jubiläums. In der Pause des mitreißenden Konzerts der „Jungen Zillertaler“, die mit DJ Marc Pesch trotz der Hitze für tolle Party-Stimmung bei den rund 1000 Gästen sorgten, kam es gegen 22.25 Uhr zu einem Streit, bei dem acht Menschen verletzt wurden. „Eine verbale Auseinandersetzung zwischen drei bis vier Personen eskalierte zu Handgreiflichkeiten, in deren weiterem Verlauf einige der Beteiligten Pfefferspray einsetzten. Dadurch wurden auch Unbeteiligte und Mitarbeiter der hinzugekommenen Security verletzt“, so die Polizei. Vier Personen wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, die anderen auf dem Kirmesplatz ärztlich betreut. Gegen die angetroffenen Tatverdächtigen wurde laut Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Für den Verursacher des Streits gilt ein Zelt- und Schießstandverbot

„Wir bedauern das sehr“, sagte Geschäftsführer Rudolf Smit. Gegen den Verursacher hat der Vorstand bereits schriftlich ein Zelt- und Schießstandverbot verhängt: „Wir dulden keine Krawalle“, betonte Smit. Bei dem Verursacher soll es sich um ein Mitglied aus dem erweiterten Vorstand handeln, dessen Amtszeit bald ausläuft.

Bei angenehmeren Temperaturen waren der Fackelzug, der Große Zapfenstreich und der Abend im Zelt am Samstag sehr harmonisch. Noch bis weit nach Mitternacht feierten die Schützen friedlich auf dem Schützenplatz.

Schirmherr Peter-Olaf Hoffmann, der mit der sehr seltenen Auszeichnung des „Goldenen Sterns zum St.-Sebastianus-Ehrenkreuz“ überrascht wurde, bekannte, dass „Stürzelberg für mich zur Heimat geworden ist“, das sei wie Frieden nicht selbstverständlich: „Wir müssen aufeinander zugehen, den Menschen, die zu uns kommen, Heimat geben, aber auch diejenigen, die hier leben, ihre Heimat bewahren lassen“, so Hoffmann.