Straberg. Nach drei „wunderschönen Festtagen“, so Brudermeister Ulli Baumer kam am Dienstag der Regen – doch der konnte die Straberger nicht davon abhalten, ihren beiden Königspaaren ein würde- und stimmungsvolles Finale im Hubertussaal zu bescheren und Klaus Saedler und Nina Schulz bei der Krönung zu umjubeln. Dass er wie zuvor sein Vater, Ehrenbrudermeister Wolfgang Saedler, Sitzungspräsident ist, zeigte sich bei der Gratulationscour an Narrenkappe, Hoppeditz und den „Springmäusen vom Bösch“. Klaus I. stammt aus einer Königs-Dynastie, denn vor seinem Vater 1998 war auch Großvater Hans Prisack 1983 bereits König.

Dank an das scheidende Königspaar

Zudem galt der Dank des Brudermeisters den scheidenden Regenten: Jörg Grips und Wera Mentges werden als Jubiläumskönigspaar zum 150. in sehr guter Erinnerung bleiben: „Ihr habt die Bruderschaft hervorragend vertreten – und gern und ausgiebig mit uns gefeiert.“ Grips bedankte sich für das „unglaublich tolle Jahr, in dem Ihr uns getragen habt“. Pater Johannes Kallarackal lobte Kameradschaft und Miteinander der Schützen: „Ich bin sehr stolz auf Euch als Präses.“ Vize-Bürgermeister Hans Sturm bescheinigte den Strabergern in einer Reimrede eine tolle Stimmung. cw-