Walter Pesch wurde am Samstag beim Oberstehrenabend zum dritten Mal zum Kommandogeber der Schützen gewählt.

Neuss. Die Neusser feierten ihre erste lange Schützennacht des Jahres. Der Sonntag war längst angebrochen, da schwammen die Feierwilligen an den bekannten City-Treffpunkten, zu denen sich auch das wieder eröffnete Gasthaus Em Schwatte Päd gesellte, noch in Glückseligkeit. Der Oberstehrenabend und die laue Sommerluft verwandelten die Innenstadt zwischen Markt und Hamtorplatz in eine einzige Partymeile. Die gute Nachricht kam gestern Mittag von der Leitstelle der Polizei: Abgesehen von einigen Beschwerden über Ruhestörungen sei es zu keinen besonderen Zwischenfällen gekommen.

Schon ab dem frühen Nachmittag prägten die Schützen am Samstag das Bild der Stadt. In ihren schwarzen Anzügen und weißen Oberhemden eilten sie zu ihren Treffpunkten. Viele Züge schlugen früh in den Grünanlagen zwischen Stadthalle und Obertor ihre Biwaks auf. Das angesichts der Trockenheit und der damit verbundenen Brandgefahr ausgesprochene Grill- und Rauchverbot wurde weitgehend beachtet. Die Vertreter des Ordnungsamtes drehten entspannt ihre Runden.

Der offizielle Teil der ersten Generalversammlung spielte sich in der Stadthalle ab. Dort wurde Walter Pesch (53) zum dritten Mal zum Oberst gewählt. Er berief, wie erwartet, Ben Dahlmann zu seinem Adjutanten, den er mit einer Beförderung zum Hauptmann überraschte: „Wir beide sind ein tolles Team.“

Grill und Rauchverbot wegen Trockenheit

Knapp 20 Stunden war das Neusser Schützenregiment „kopflos“. Diese Phase war mit der Wahl von Pesch durchgestanden. Um Mitternacht am Vortag des Oberstehrenabends endet die Amtszeit des Kommandogebers. Pesch verbrachte sein „Silvester“ wie schon in den Jahren zuvor im Traditionslokal „Im neuen Marienbildchen“ mit treuen Weggenossen und einigen „Sahnebällchen“.

Walter Pesch war der Vorschlag von Komitee und Korpsführern. Präsident Martin Flecken sieht in ihm einen „Mittler zwischen Komitee und Schützen, volksnah und populär“. Er führe das Regiment mit ruhiger Hand, scheue sich aber nicht, die Schützen zur Akkuratesse und Disziplin aufzufordern. Der alte und neue Oberst forderte alle Teilnehmer auf, das gemeinschaftliche Wir zu pflegen und dabei in der Tradition auch immer modern zu sein. Sein Motto: „Freude, Freunde, Schützenfest!“

Walter Pesch führt Regiment mit ruhiger Hand

Fürs Neusser Fest der Feste hat Walter Pesch in diesem Jahr besonders viel Zeit. Er bewegt sich beruflich „zwischen den Jahren“. Der gelernte Bankkaufmann tritt seine neue Aufgabe als Verwaltungsleiter im katholischen Seelsorgebereich erst am 1. Oktober an.

In der Regie des neuen Präsidenten hielten die Schützen ihr Versprechen. Noch vor 21.15 Uhr setzte sich das Heimgeleit in Bewegung – so früh wie seit Jahren nicht mehr. Den Zugweg bis zum Vorbeimarsch auf dem Markt säumten wieder viele tausend Zuschauer. Sie mussten nicht lange auf die Schützen warten, nutzten anschließend die gewonnene Zeit als Feierbiester einer langen Schützennacht.