Nach mehr als 25 Jahren und unzähligen Uniformen schließt Maria Gingter ihre Nähstube.

Grefrath. Mit dem Neusser Edelknabenkorps seit vielen Jahren untrennbar verbunden ist ein Name: Maria Gingter. Die 83 Jahre alte Grefratherin schneidert die Uniformen für die Jüngsten im Regiment. Dazu gehören: kurze Hose und Jacke aus schwarzem Samt, weiße Knöpfe und viele Meter weiße Litze. Noch drei Uniformen hängen in ihrem Nähzimmer. Kleinigkeiten sind daran noch zu erledigen. Doch spätestens am Freitag werden sie abgeholt und Maria Gingter kann ihre kleine Nähstube in der zweiten Etage ihres Wohnhauses aufräumen.

Und dieses Mal fällt die Aktion besonders gründlich aus, denn die 83-Jährige hat einen Entschluss gefasst. „Jetzt ist Schluss mit der Uniform-Näherei“, sagt sie. Das habe sie zwar schon einige Male gesagt, erzählt sie und lacht. Doch in diesem Sommer sei es besonders schlimm gewesen, aus Mengen von schwarzem Samt Uniformen herzustellen und darüber hinaus auch noch viele andere zu verändern.

Denn auch wenn ein Edelknabe sieben Jahre im Korps bleiben kann, so viele Jahre lassen sich Hose und Jacke nicht ständig verlängern oder weiter machen. „Drei Jahre“, sagt Maria Gingter, „dann muss schon eine neue Uniform her oder man erbt eine von einem älteren Jungen, der aufhört.“ Das Tauschgeschäft läuft gut, die Eltern der Sieben- bis 13-Jährigen sind gut untereinander vernetzt.

Bevor die Grefratherin die Fäden für die Uniformen in die Hand nahm, kamen die Samtanzüge aus einer Bochumer Hosenfabrik. Doch mit der „eigenen Schneiderin“ quasi vor Ort ist es natürlich ziemlich bequem. Und Maria Gingter hat den Beruf der Schneiderin von der Pike auf gelernt, war sogar viele Jahre in Mönchengladbach selbstständig mit einem eigenen Geschäft, in dem noch Maß genommen und dann die Kleidung angefertigt wurde. „Als wir nach Neuss zogen und ich den Laden aufgab, kamen noch einige Kunden zu mir nach Hause“, sagt sie.

„Ehrlich, ich freue mich auch, wenn ich nicht mehr wochenlang Samt-Fusseln in meinem Bett habe.“

Maria Gingter, Uniform-Schneiderin

Gearbeitet hat sie bis fast zu ihrem 80. Geburtstag stundenweise im Änderungsatelier des Modehauses Bayer. Doch schon viel früher fing parallel dazu das Nähen der Uniformen an. Drei bis vier neue sind es jedes Jahr, dazu vier bis fünf, die geändert werden müssen. „Kurz vor den Sommerferien nehme ich Maß“, sagt sie. Den schwarzen Samt sowie den Futterstoff bekommt sie von einem Händler, den sie auf einem der Neusser Krammärkte ausfindig gemacht hat. Die weißen Knöpfe sowie die markante weiße Litze werden vom Korps besorgt.