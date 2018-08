Die „Somtrans XXVI“ wurde für die Reparatur zur Seite geschleppt.

Dormagen. Ein niederländisches Tankmotorschiff hat sich nach Angaben der Wasserschutzpolizei am Freitag um 4.45 Uhr auf einer Sandbank in Höhe des Chempark festgefahren. Mittags schleppte ihr gleichnamiges Schwesterschiff die „Somtrans XXVI“ aus Rotterdam auf die Höhe von Tor 10 des Chemparks, wo es vor Anker ging. Erst wenn das defekte Bugstrahlruder repariert ist, kann die Reise weiter gehen.

Die 135 Meter lange „Somtrans XXVI“ hatte am frühen Morgen gerade 1800 Tonnen Kohlenwasserstoff an der Landungsbrücke des Chemparks geladen und wollte auf dem Rhein drehen, um sich auf die Reise Richtung Niederlande zu machen. Rund 40 Meter vom rechtsrheinischen Ufer entfernt lief das Schiff auf Grund, „stromgerecht“, also längsseits zum Rhein. „Ob ein Fahrfehler oder ein technischer Defekt der Grund dafür gewesen ist, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen“, erklärte Ramon Van der Maat, Sprecher der Wasserschutzpolizei in Duisburg.

Das Schiff hat eine Doppelhülle, die ein Auslaufen verhindern soll

Der Unternehmer, für den das Schiff unterwegs ist, beorderte das nicht weit entfernte Schwesterschiff zur Unfallstelle. Mit einem Stahlseil wurde das festgefahrene Schiff freigezogen und auf die andere Seite geschleppt. Für diese Zeit war der Schiffsverkehr unterbrochen. „Aber das ist kein Vergleich mit einer Sperrung der Autobahn“, so Van der Maat. „Dann werden die Kapitäne angefunkt, ihnen die Lage erklärt und gebeten, einfach langsamer zu fahren. Dann passt das schon.“

Eine besondere Gefahr habe, so betont der Polizei-Sprecher, nicht bestanden. Denn diese Tankmotorschiffe haben Doppelhüllen. Durch die Beschaffenheit des Rheins mit Kies- und Sandboden war die Gefahr ohnehin gering.

Experten der Wasserschutzpolizei forschen jetzt nach dem Grund für die Havarie. Am Niedrigwasser des Rheins kann es laut Polizei kaum gelegen haben. Die Fahrrinne ist mit über zwei Metern von Basel bis Rotterdam trotzdem für Tankschiffe tief genug. schum