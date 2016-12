Salafisten sorgen für Aufsehen

Extremistische Strömungen beschäftigten in diesem Jahr die Neusser Polizei und Politik. Schüsse an der Hafenstraße und das Marienviertel machten ebenso Schlagzeilen.

Neuss. Zwei Neusser waren unter den Opfern, als kurz vor Weihnachten auf einem Berliner Weihnachtsmarkt zwölf Menschen starben und 48 weitere zum Teil schwer verletzt wurden. „Es ist schmerzlich zu erfahren, wie nah ein solcher terroristischer Anschlag auch für uns in Neuss sein kann“, sagte Bürgermeister Reiner Breuer am Rande einer Gedenkfeier. Dabei ist Extremismus längst auch in Neuss ein Thema, wie nicht zuletzt eine salafistische Szene zeigt, die nach Einschätzung der Behörden „nicht zu unterschätzen ist“.

Wohnungen in Weckhoven und in der Innenstadt wurden durchsucht

Insbesondere richten Polizei und Verfassungsschutz ihren Blick auf den Verein „Helfen in Not“, der in diese Szene fest eingebunden sein soll. In die Schlagzeilen geriet der Verein zum Beispiel Mitte März, als die Polizei auf der Autobahn 3 einen Konvoi ausrangierter Rettungsfahrzeuge auf dem Weg nach Syrien stoppte, in dem auch ein Paket mit Militärausrüstung sichergestellt wurde, das dem Vorsitzenden von „Helfen in Not“ zuzuordnen war.

Der Konvoi durfte die Fahrt zwar fortsetzen, doch für den Vorsitzenden hatte der Vorfall dienstrechtliche Konsequenzen. Bürgermeister Reiner Breuer ordnete die Entlassung des Mannes an, der als Hausmeister in einer Obdachloseneinrichtung tätig gewesen war. Ein Arbeitsgericht bestätigte die Entscheidung. Sie wurde kurz nach dem Verbot der radikal-islamistischen Vereinigung „Die wahre Religion“ bekannt, in dessen Zusammenhang auch eine Privatwohnung in Weckhoven durchsucht wurde. Vorläufiger Schlusspunkt beim Vorgehen der Behörden gegen Salafisten war Anfang Dezember die Durchsuchung einer Wohnung an der Krefelder Straße, wo Beweise gegen einen Terroristen des Islamischen Staates (IS) gesucht wurden.

Reichsbürger bedrohte Beamte, Rockerclub wagte Machtprobe

Extremismus in Neuss hat aber auch andere Facetten, wie Ermittlungen des Staatsschutzes gegen zwei Neusser zeigten, die sich zu den sogenannten „Reichsbürgern“ zählen. Einer hatte Beamte des Kommunalen Service-Dienstes (KSD) bedroht, der auch unter dem Eindruck dieser Ereignisse bis 2019 seine Personalstärke verdoppelt.

Damit will die Stadt an der Seite der Polizei auch die Präsenz im Viertel rund um die Marienkirche erhöhen – einer dunklen Seite von Neuss. Anwohner schlugen dort im Oktober Alarm, weil sie Drogenhandel und Drogenkonsum in aller Öffentlichkeit ebenso wenig länger hinnehmen wollten wie Dreck und Gewalt. Ihre Vorwürfe wurden zu einem Politikum. An einem Runden Tisch wurde mit Behörden und Betroffenen über (Gegen-)Maßnahmen gesprochen.

In diese Diskussion wirkten Polizeieinsätze auf der benachbarten Hafenstraße, wo im April ein Albaner bei einem Streit um Geld durch Schüsse verletzt wurde. Im August folgte an gleicher Stelle eine Massenschlägerei mit drei Verletzten. Schlagzeilen machten aber auch ein „Abendspaziergang“ von Mitgliedern des Rockerclubs „Osmanen“, die eine „Machtprobe“ wagten, und ein Strafverfahren gegen die Verantwortlichen der Facebookgruppe „Nüssbook“. Der Vorwurf: Hetze.