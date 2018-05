Uedesheim. Die Ortsgruppe Neuss der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) richtet am Pfingstwochenende ihre Rheinwache bei Uedesheim ein. Damit beginnt offiziell die Rheinwachsaison.

Die Mitglieder der DLRG passen auf, dass im Neusser Rheinbereich – zwischen der Ölgangsinsel und Uedesheim – nichts passiert. Mitunter werden sie von der Kreisleitstelle auch für sogenannte First-Responder-Einsätze angefordert, also als erste Helfer bei Notfällen. „Das ist im vergangenen Jahr zwei Mal geschehen“, sagt Franz Michael Rennefeld, Sprecher der DLRG Neuss.

Neusser DLRG absolvierte 2017 mehr als 4800 Wachstunden

Ende April haben die Neusser Rettungsschwimmer mit den Vorbereitungen für die Sommersaison begonnen. Jetzt kann es losgehen. Im vergangenen Jahr standen Einsatzleiter Lutz Seebert 32 Rettungsschwimmer, Bootsführer und Helfer zur Verfügung. „Auch in diesem Jahr werden wir wieder diese Stärke erreichen“, betont Seebert. Neben den sogenannten Wachgängern erwähnt er auch das Jugend-Einsatz-Team. „Weit über 4800 Wachstunden haben wir im vergangenen Jahr verbracht.“

Schon seit 30 Jahren liegen die Boote der DLRG beim Neusser Wassersportverein am Sporthafen. Auch außerhalb der Wachzeiten steht am Rhein immer ein Bootstrupp in Bereitschaft, der nach einer Alarmierung in der Regel 20 Minuten später auf dem Wasser ist.

Für die Wachsaison wurde die Station vorbereitet. Die notwendigen Materialien wurden aus dem Lager im Nordpark geholt; der Wachhänger zur Uedesheimer Fähre gebracht und aufgestellt.

Die DLRG ist stets auf der Suche nach Nachwuchs. „Unser Jugend-Einsatz-Team kommt regelmäßig zusammen. Wir haben im Vereinsheim extra eine Art Jugendcafé eingerichtet“, sagt Rennefeld. Mehr zur DLRG-Ortsgruppe Neuss gibt es im Internet unter:

stadt-neuss.dlrg.de abu