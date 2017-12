Kaarst. "Einsätze gibt es, die glaubt man nicht." Das schreibt die Feuerwehr Kaarst in einem aktuellen Einsatzbericht. Und der Einsatz war tatsächlich kurios: Ein Reh hatte sich in Vorst auf das Dach eines Hauses in der Straße "Auf der Schießruthe" verlaufen. Wie es dort hinkam und was es dort vorhatte, ist leider nicht bekannt. Glücklicherweise konnte sich aber das Tier mit einem beherzten Sprung vom Flachdach aus seiner misslichen Lage befreien. red