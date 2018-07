Mitglieder des KGV „Erholung“ fordern von der Stadt, endlich etwas gegen die Rattenplage auf dem Gelände zu tun. Die Stadt spricht dagegen nur von einzelnen Nagern und rät den Pächtern zu regelmäßigen Säuberungen.

Neuss. Die nach eigenen Angaben älteste Kleingartenanlage von Neuss hat ein Problem: Es hat einen langen Schwanz, Nagezähne und liebt Essensreste. Seit geraumer Zeit haben die Mitglieder des KGV „Erholung“ mit Sitz an der Bergheimer Straße mit Ratten auf ihrem Gelände zu kämpfen.

„Immer wieder beschweren sich die Leute bei mir. Die Tieren laufen über die Terrassen, sind eklig anzuschauen und fressen die Tomaten ab“, sagt Wolfgang Müller, erster Vorsitzender des Vereins. Er spricht von einem „Riesenproblem“, mit dem sich die Pächter der 83 Parzellen (plus 16 Parzellen auf der Anlage „Erftland) konfrontiert sehen. Seine Frau habe sogar Unterschriften gesammelt, damit die Stadt Neuss, der das Grundstück gehört, „endlich was unternimmt“, wie Müller sagt. Gebracht habe die Aktion jedoch nichts. Carsten Thiel als Vorsitzender der „Unabhängigen Wählergemeinschaft Neuss“ (UWG) hatte die Verwaltung bereits für den jüngsten Ausschuss für Umwelt und Grünflächen gebeten, Stellung zu dem Problem zu nehmen. „Ich habe die Ratten bereits selbst über die Anlage laufen sehen“, sagt Thiel.

In der Erklärung der Verwaltung heißt es jedoch, dass eine Rattenplage weder der Stadt noch dem Stadtverband der Kleingärtner bekannt sei. Ein Problem sei allerdings, dass manche Schüler ihre Speisereste und Pausenbrote in der angrenzenden Böschung der Deutschen Bundesbahn entsorgen würden. Dies locke „gelegentlich Ratten an“. Nach Angaben der Stadt wurde diese Böschung bereits durch die Deutsche Bahn gereinigt. Zudem sei Kontakt zu einem Kammerjäger aufgenommen worden, der unter anderem eine Kompost-Entfernung und die Beseitigung von Flucht- und Versteckmöglichkeiten der Ratten in den Parzellen empfohlen habe. Eine Verschlechterung des Zustands sei jedoch weder bekannt noch dokumentiert. Auch der dort ansässige öffentliche Spielplatz sei nicht betroffen. Das Rattenaufkommen könne nur durch Konsequenz der Kleingärtner verhindert werden. Das Gelände gehört der Stadt, der Stadtverband der Kleingärtner hat es gepachtet, Müller ist als erster Vorsitzender Untermieter, der die Grundstücke wiederum weiter verpachtet.

„Es würde uns am meisten helfen, wenn die Schüler und andere Bahnreisende keine Nahrungsreste mehr in die Böschung schmeißen würden.“

Friedhelm Doll, Vorsitzender des Stadtverbandes der Kleingärtnervereine

Pikant: Die Stadt behauptet in ihrer Erklärung, dass eine Rattenplage dem Stadtverband der Kleingärtner nicht bekannt sei. Friedhelm Doll, Vorsitzender des Stadtverbandes der Kleingärtnervereine, spricht jedoch von „einem Problem, das man nicht so schnell in den Griff bekommen wird“. Denn bereits wenige Tage nachdem die Böschung nahe der Bahngleise gereinigt wurde, sei die Stelle wieder zugemüllt mit Essensresten. „Da fühlen sich die Tiere natürlich sehr wohl und kommen auf die Kleingartenanlage zum Nesterbauen“, so der erste Vorsitzende. Die Ratschläge des Kammerjägers, jeden Kompost auf der Anlage zu entfernen, in dem sich Ratten pudelwohl fühlen, ist für Doll nicht umsetzbar. „Kein Kleingärtner wird seinen Kompost entfernen.“ Darüber hinaus gebe es so viele mögliche Verstecke und Fluchtwege auf dem Gelände, die man unmöglich alle „dicht machen“ könne