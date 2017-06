Melani Stum, bisher stellvertretende Center-Managerin, wurde vom neuen Besitzer befördert.

Dormagen. Es war nach ihren Worten ein reibungsloser Übergang, „weil mich die Mieter seit vielen Jahren kennen“, sagt Melani Stum. Die 48-Jährige ist die neue Centermanagerin der Rathaus-Galerie. Die bisherige Assistentin löst Jörg Meiners ab. Dieser Führungswechsel ist ein Ergebnis des Verkaufes der Galerie an den einen Spezialfond, der der ILG-Gruppe in München gehört. Der neue Besitzer gibt gleich Gas: In der vergangenen Woche gab es eine Umfrage unter Mietern und Kunden. „Wir wollen beide Gruppen einbinden, wenn es um die Entwicklung des Geschäftsbesatzes geht“, sagt Julia Steinmetz. Sie ist als Regionalleiterin von ILG für 20 Center zuständig.

Genug Arbeit gibt es in der Rathaus-Galerie. 40 Geschäfte werden offiziell angegeben, sechs davon stehen leer. Ein Laden im ersten Drittel der Galerie, die dem Dormagener Jürgen Allard gehört, fünf im Bereich bis zur Römerstraße, wofür neue Mieter gesucht werden. „Gespräche von Mietinteressenten mit unserem Vermietungsteam der ILG-Gruppe in München werden aktuell bereits geführt“, versichert Stum. die in Dormagen aufgewachsen ist und seit 2009 in der Rathaus-Galerie im Center-Management tätig ist.

In der Auswertung ihrer Umfrage werden wahrscheinlich auch die kritischen Seiten herauskommen: die uneinheitlichen Öffnungszeiten der Läden, die Parkgebühren in der Tiefgarage, die vielen Kunden und Mietern ein Dorn im Auge sind oder der Zustand der Toiletten. Viele vermissen auch Veranstaltungen, die es früher in der Galerie gab und die unter Stums Vorgänger abgeschafft wurden.

Was fehlt in der Rathaus-Galerie? Aki Voulgaris, der in der Galerie das Modegeschäft La Marka Men betreibt, vermisst beispielsweise einen Drogeriemarkt, „der würde gut hierhin passen. Oder einen Deko-Laden, Feinkost oder Elektronik“. Astrid Höger, die die Confiserie Leonidas führt, meint: „Ein Laden wie Strauss mit allerlei Artikeln je nach Jahreszeit wäre eine Bereicherung. Und Essen geht immer. Sonst fehlt eigentlich nichts“, sagt sie.

Der Anspruch der neuen Besitzer ist jedenfalls hoch. Der Geschäftsführer der Arcadia Investment Group, die im Auftrag der EKZ Dormagen den Verkauf der Galerie vermittelt hat, sagt: „ Es ist nicht übertrieben, wenn man die Rathaus-Galerie als Dreh- und Angelpunkt des Einzelhandels in Dormagen bewertet“. Seiner Aussage nach wird es nun „eine Anpassung der Mieterstruktur in weiteren Bereichen der Galerie“ geben können. Die Rede ist von „Optimierungsprozessen“.

Ob dazu die Abschaffung der Parkgebühren gehört? Die Tiefgarage mit mehr als 11 000 Quadratmetern Mietfläche und 400 Stellplätzen hat die Arcadia im vergangenen Jahr an die Firma OPG Center-Parking aus Osnabrück als Betreiber vermitteln können. Wann es die ersten Beseitigungen des Leerstands geben wird, mochte Julia Steinmetz nicht zu sagen. „Wir müssen erst Daten und Fakten sammeln.“