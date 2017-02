Rat soll heute nächsten Schritt für Radschnellweg beschließen

Ein Planungsbüro hat eine Machbarkeitsstudie vorgelegt. Auf dieser Grundlage behandeln die Politiker das Thema in der Ratssitzung.

Neuss. Der Radschnellweg Ruhr ist in einigen Abschnitten schon im Bau, trotzdem hoffte Karl-Heinz Baum (CDU) zuletzt, dieses Projekt noch zu überholen und den „RS1“, wie dieses Modellvorhaben abgekürzt wird, zu einem „RS2“ werden zu lassen. Denn während der Bau im Ruhrgebiet vor allem auf Essener Stadtgebiet hakt, schreitet der Radschnellweg Neuss-Düsseldorf-Langenfeld-Monheim munter voran.

Gutachter versah verschiedene Abschnitte mit Prioritäten

Ein Kölner Planungsbüro hat am 11. Januar seine Machbarkeitsstudie vorgelegt. Auf Basis dieser Untersuchung soll der Rat schon heute einen weiteren Schritt beschließen: den Anschub der Ausführungsplanung. Dazu soll zuerst ein Förderantrag ans Land gerichtet werden, das schon die Machbarkeitsstudie bezahlt hatte.

Die Trassenführung ist seit den ersten Untersuchungen auf Neusser Gebiet unverändert geblieben. Auf insgesamt 2,68 Kilometern Länge führt der Weg vom Markt über Hammer Landstraße, Langemarckstraße und Stresemannallee zur Kardinal-Frings-Brücke. Nun hinterlegt der Gutachter das Vorhaben mit Prioritäten. In Phase eins soll all das erledigt werden, was den Bau der Radverkehrsanlagen angeht. Dazu zählt der Gutachter die Abschnitte parallel zur Langemarckstraße und am Möbelhaus Höffner sowie die Brücke über den Willy-Brandt-Bring. Sie ist nötig, weil die Fahrradautobahn möglichst kreuzungsfrei sein soll.

Der Umbau der Frings-Brücke soll in Phase zwei erfolgen, während der Abschnitt an der Hammer Landstraße zeitlich noch nicht zugeordnet ist. Dieser Bau wird im Zusammenhang mit der Realisierung des Fußgänger-Boulevards von der Innenstadt zum Rhein gesehen.

Die Grünen, die 2014 die Idee Radschnellweg in die Koalition eingebracht haben, sind zufrieden. „Der Radschnellweg wird das Rückgrat für die Entwicklung eines kompletten Radwegenetzes bilden, an dem sich weitere Radwegeverbindungen anschließen werden“, sagt Roland Kehl als planungspolitischer Sprecher. -nau/Grafik: kt