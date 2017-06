3429 Teilnehmer erreichen beim Sommernachtslauf das Ziel. Über zehn Kilometer setzt sich der gut gelaunte Nikki Johnstone durch.

Neuss. Beim London-Marathon hielt der Waliser Matthew Rees auf der Zielgeraden an, um den vollkommen ausgelaugten Kollegen David Wyeth die letzten 140 Meter zu stützen, ihm ins Ziel zu verhelfen. Die Aktion fand weltweit Beachtung. Am vergangenen Samstag war zwar alles drei Nummern kleiner, doch das tat der Begeisterung Rees’, der auch in Neuss startete, keinen Abbruch. Nach Rang zwei über fünf Kilometer beim 35. Sommernachtslauf der TG Neuss resümierte der 29-Jährige begeistert: „Eine fantastische Atmosphäre, tolle Menschen. Und dann die vielen Kurven – ich mag das.“

„Ich wollte eigentlich schneller laufen. Aber da waren so viele Kinder an der Strecke, die alle abgeklatscht werden mussten. Das war richtig schön.“

Annika van Hütt

In 16:38 Minuten hatte sich der Waliser am Ende nur dem für den TSV Bayer Dormagen startenden Straberger Sven Assing (16:27 Minuten) geschlagen geben müssen. Der 16-Jährige stellte daraufhin abgeklärt fest: „Eine schwere Strecke. Es geht bergauf, bergab – echt anstrengend. Aber die Zeit ist ganz okay.“

Um Rekorde ging es den meisten der insgesamt 3429 Läufer, die über verschiedene Strecken an den Start gingen, ohnehin nicht. „Schnell laufen kannst du hier nicht“, sagte Anna Plinke, die über fünf Kilometer als Siegerin in 17:57 Minuten Katharina Nüser (18:17/beide Asics Frontrunner) klar distanzierte. Annika van Hütt vom GWN-Laufteam zum Beispiel bekannte: „Ich wollte eigentlich schneller laufen. Aber da waren so viele Kinder an der Strecke, die alle abgeklatscht werden mussten. Das war richtig schön.“

Ganz aus dem Häuschen war Nikki Johnstone (Frontrunner), der im Hauptlauf über zehn Kilometer in 31:48 Minuten seinen klug taktierenden Mannschaftskameraden Fabian Borggrefe (32:24) auf Platz zwei verwies. „Das fühlt sich so gut an, ich freue mich total“, sagte der als Lehrer an der Internationalen Schule in Neuss (ISR) tätige Schotte gut gelaunt: „Ich bin immer schneller geworden. Gerade in Neuss zu gewinnen, ist einfach gigantisch.“

Mit Rang drei nur bedingt zufrieden war dagegen Habtom Tedros (TG Neuss/33:41). „Ich habe in Runde drei ganz plötzlich Seitenstiche bekommen“, erklärte der 19-Jährige, der erst vor etwas mehr als einem Jahr als Flüchtling aus Eritrea in den Rhein-Kreis gelangt war. Anfang April hatte er zum zweiten Mal den City-Run über zehn Kilometer beim 29. Internationalen Korschenbroicher City-Lauf gewonnen. Sein Fazit: „Neuss ist meine Stadt. Schade, dass es nicht zum Sieg gereicht hat.“ Schnellste Frau war Svenja Ojstersek (Frontrunner) in 35:39 Minuten.