Seit Freitag und noch bis morgen feiern die Bürgerschützen ihr Fest. Die Parade zählte mehr als 1000 Teilnehmer. Auch in Allrath wird gefeiert.

Gustorf/Allrath. Seit Freitagabend herrscht im Stadtteil Gustorf der Ausnahmezustand: Die Bürgerschützen feiern ihr Königspaar Markus und Jasmin Preuße, die die meisten Bewohner Gustorfs und vor allem Gindorfs durch ihre Arbeit in der Gaststätte „Reissdorf en d’r Post“ beziehungsweise im „Gindorfer Grill“ kennen. Die beiden sind Vereinsmenschen durch und durch – und nachdem Markus Preuße 2003 bereits in Gindorf regiert hatte und 2013 Prinz Karneval beim „Sprötz-Trupp“ gewesen war, war es für sie klar, auch einmal in Gustorf die Königswürde zu tragen.

„Die Stimmung beim Fest ist super. Wir freuen uns auch über viele Freunde aus Gindorf, die dabei sind“, betont Markus Preuße, der der Artillerie angehört und sich genau wie Jasmin über die Großfackeln freut, die ihnen einige Züge widmeten: So tanzten auf einer der Fackeln beleuchtete Pommes, während es sich ein XXL-Grillhähnchen in einer Art Planschbecken gemütlich machte.

Der Königsvogelschuss steht heute um 15 Uhr auf dem Programm

Doch auch darüber hinaus gab’s beim Fackelzug am Samstagabend einiges zu sehen: Insgesamt sieben Großfackeln, vier davon in Eigenregie gebaut, brachten die Gustorfer auf die Straße und begeisterten die Besucher mit einem Umzug, an dem 1000 Schützen und Musiker teilnahmen.

Eifrig feierten die Gustorfer an den ersten Festabenden zur Musik der Band „Groovenight“. „Die Band trat zum ersten Mal bei uns auf und kam sehr gut an. Wir haben uns über ein proppenvolles Festzelt gefreut“, erzählt Präsident Hans Voigt, der auch von einer neuen Lichtanlage im Zelt berichtet. Einen vorläufigen Höhepunkt erreichte das Fest gestern bei der Parade und dem Umzug, bei dem die Schützen 4,9 Kilometer zurücklegten und ihrem Königspaar die Ehre erwiesen.

Für seine 70-jährige Mitgliedschaft wurde Peter Hurtz aus dem Sappeurkorps geehrt. Dieter Häntzschel, Peter Schneider (Sappeure) und das passive Mitglied Matthias Speck sind seit 60 Jahren Mitglieder im Verein.

Am heutigen Montag um 15 Uhr steht der Königsvogelschuss auf dem Plan. Anschließend tritt die Rockband „Rotzlöffl“ im Zelt auf. Nach der Parade am Dienstag (17 Uhr) steht der Krönungsball an, bei dem Peter Baust und Leni Groewer gekrönt werden.

Mächtig was los ist zurzeit auch im Stadtteil Allrath: Die Bürgerschützen feiern dort mit Helmut und Gabi Dappen, die als Königspaar im Mittelpunkt stehen. Das Fest dauert noch bis morgen an, einen Höhepunkt erreichte es aber schon gestern bei der Königsparade und dem Umzug durchs Dorf.