Hundeführerin Lena Mangel beugt sich herunter zum Tier, es atmet laut und schnell. Jeder Muskel des Körpers ist angespannt, die Polizeihündin wartet aufs Kommando. Eine kleine Geste von Mangel, kaum zu sehen, und die Belgische Schäferhündin Joy stürmt über das alte Parkett und durchsucht die Büroräume des verlassenen Firmengebäudes. Joy bleibt vor einem Mann in Einsatzuniform stehen, bellt ihn laut an. Regungslos steht der vermeintliche Täter in der Ecke – und lässt einen Ball fallen, den sich Joy schnappt. Belohnung für die gemeisterte Übung. Das spornt beim Training schließlich an.

Der Biss der Polizeihunde kann schmerzhafte Spuren hinterlassen – dies lassen die Blessuren an den Armen der Hundeführer erahnen: Beim Trainieren verbeißt sich einer der Hunde in die Schutzjacke seines Hundeführers. Eine alltägliche Sache für die Beamten, es gehört zum Spielen und Üben mit den Tieren dazu. Unter der Jacke sind am Arm rote Stellen zu sehen. „Der Stoff verhindert nur, dass die Zähne durchdringen – der Druck geht trotzdem durch“, sagt Marc Hoff, Polizeihauptkommissar und Dienstgruppenleiter der Hundestaffel. Die Hunde werden in der Grundausbildung für den Wach- und Schutzdienst vorbereitet. Die Dauer der Ausbildung hängt vom Alter des Hundes ab. „Im Schnitt dauert die Ausbildung vier bis sechs Monate.“ Das Aufspüren von Drogen oder Sprengstoffen wird den Hunden in einer zusätzlichen Ausbildung vermittelt. Auch jenseits der Einsätze werden sie von ihren Hundeführern – die auch in ihrer privaten Zeit Herrchen sind – auf Trab gehalten. „Nach zehn Minuten richtig intensiver Arbeit ist der Hund glücklich“, sagt Hoff. Die Ausdauer der Hunde ist groß, ausgiebige Spaziergänge oder Läufe sind keine ausreichende Auslastung. Auf Arbeit mit Köpfchen und Nase käme es an. Privat seien die Polizeihunde aber meist sozial und verspielt.