Nach den fünf Überfällen hat die Polizei eine Ermittlungskommission eingerichtet und hofft auf Hinweise.

Dormagen. Die Kreispolizeibehörde hat wegen der fünf Raubüberfälle in den vergangenen zehn Tagen am Montag eine Ermittlungskommission (EK) mit dem Namen „Messer“ eingerichtet. Nach dem bis jetzt letzten Überfall der mutmaßlichen Serie am Samstag (15 Uhr) auf das Sonnenstudio ÉTÉSon an der Hamburger Straße hatte dessen Betreiber den wahrscheinlichen Täter nur wenige Meter von seinem Ladenlokal entfernt gesehen, als der ein Messer verstecken wollte. Der Unternehmer war sofort aus seinem Auto gestiegen, um den Mann zur Rede zu stellen, ohne zu diesem Zeitpunkt zu ahnen, dass wahrscheinlich er es war, der gerade ein zweites Mal sein Studio überfallen hatte. Zu dem als auffällig klein und kräftig vom Zeugen beschriebenen jungen Mann gesellte sich ein zweiter, ebenfalls klein, aber eher schmächtig. Beide flohen. Doch der Studio-Betreiber schaffte es, dem kräftigeren Kappe, Jacke und ein T-Shirt zu entreißen.

Möglicherweise wechseln sich zwei Täter ab

Diese sichergestellten Beweismittel hat die Polizei nun veröffentlicht und hat um Hinweise zu der schwarzen Baseball-Kappe (Marke H&M, Etikett mit der Aufschrift: one Size), der schwarzen Jacke (Marke Jack&Jones, Größe M) sowie dem zerrissenen grauen T-Shirt (Marke Jack&Jones, Aufschrift Vintage), das er wohl als Halstuch/Maskierung getragen hatte, gebeten.

Nach den Aussagen des Studio-Betreibers können die Ermittler aktuell nicht ausschließen, dass die Überfälle von zwei Männern begangen worden sind. In allen Fällen, so teilte die Behörde mit, habe jeweils ein Täter allein die Geschäfte betreten und unter Vorhalt eines Messers Geld gefordert. Beim Überfall auf die Bäckerei in Rheinfeld habe der Verdächtige zusätzlich mit einer Pistole gedroht. Möglicherweise, so die Polizei, wechseln sich zwei Verdächtige bei der Tatausführung ab. Auffallend sei, dass die Täter in allen Fällen als besonders klein beschrieben werden. Des Weiteren waren sie maskiert (mit Baseballkappe und „Schal“), die Bekleidung sei überwiegend dunkel gewesen. Der Täter hat bisher jeweils geringe Bargeldbeträge mitgenommen. Verletzt wurde niemand.

Sonnenstudio-Betreiber setzt Belohnung aus

Die Ermittlungskommission geht im übrigen auch der Frage nach, ob ein versuchter Überfall auf den Imbiss Baan Thai an der Krefelder Straße am Montag vor einer Woche zu der Serie gehört. Hinweise auf den oder die Verdächtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131/3000 entgegen. Und der Sonnenstudio-Betreiber hat für Hinweise, die zur Ergreifung der oder des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt. „Im Moment sind immer zwei Mitarbeiter bis zur Schließung um 21 Uhr in der Filiale“, sagt er.