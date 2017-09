Neuss. Am Montagabend wollten Polizisten aus Neuss an der Furth einen Einbrecher festnehmen, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Nach Angaben der Polizei hielt sich der 28-jährige Neusser nicht an der aufgesuchten Anschrift auf. Gegen 18:15 Uhr, entdeckten ihn die Fahnder jedoch in der Nähe der Graf-Landsberg-Straße.

Als der Gesuchte die Absicht der Beamten erkannte, schwang er sich auf sein Fahrrad und versuchte zu flüchten, wurde aber von den Beamten gestellt und festgenommen. Der 28-Jährige wurde wegen Wohnungseinbruchdiebstahls mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gesucht. Nach aktuellem Stand muss der Mann eine Haftstrafe bis Oktober 2021 verbüßen. red