Grevenbroich. Die Polizei startete gestern eine Schwerpunktkontrolle (Symbolfoto: dpa) in der Nähe des Schulzentrums an der Bergheimer Straße. Insgesamt wurden 25 Autos und Kleinkrafträder in der Zeit zwischen 7 bis 12 Uhr kontrolliert. „Die Pkw von drei jungen Männern wiesen dabei erhebliche Mängel sowie unzulässige technische Veränderungen auf“, sagte Polizeisprecherin Daniela Dässel. Die Fahrzeuge seien daraufhin beim nahegelegenen TÜV vorgeführt worden, dort habe sich der erste Eindruck der Polizisten bestätigt. „Alle drei Fahrzeuge wurden als verkehrsunsicher eingestuft und vor Ort stillgelegt“, berichtete Dässel. Darüber hinaus wies der Motorroller eines Mannes eine defekte Bremsanlage auf. Auch für ihn war die Weiterfahrt beendet. Gegen alle Fahrzeugführer wird nun ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Neben den Kosten für die gutachterliche Prüfung müssen sie auch mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 135 Euro sowie einem Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg rechnen. „Bei einem Autofahrer verlief zudem ein Drogen-Vortest positiv auf Amphetamin“, berichtete Daniela Dässel. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Ihm drohen 500 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg. Daneben verhängten die Beamten noch zusätzliche Verwarngelder wegen erloschener Betriebserlaubnis oder nicht angelegten Sicherheitsgurten.