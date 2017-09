Holzbüttgen. Die Polizei fahndete am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr mit einem Hubschrauber nach zwei Männern, die von einem Zeugen auf dem Gelände einer Karosseriewerkstatt beobachtet worden waren. Sie waren über den Zaun geklettert und anschließend in einen Audi gestiegen. Unverzüglich informierte der Zeuge die Polizei. Kurz darauf flüchteten zwei Autos, unter anderem ein VW Passat, über den Bruchweg auf die Autobahn 57 in Richtung Köln. Die Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Erfolg. Die Spurensuche am Tatort ergab, dass sich die Täter durch eine Tür gewaltsam Zutritt zum Firmengebäude verschafft hatten. Dort machten sie sich dann erfolglos an einem Tresor zu schaffen. Am Morgen des gestrigen Mittwochs informierte dann ein Mitarbeiter des betroffenen Betriebes die Polizei darüber, dass aus der Werkstatt ein schwarzer VW Passat verschwunden sei. Offensichtlich handelte es sich um die Kombilimousine, die am Abend zuvor vom Tatort geflüchtet war, teilte die Polizei gestern mit. Die Ermittlungen der Kriminalbeamten dauern an. Eine konkrete Personenbeschreibung der beiden Flüchtigen liegt nicht vor. Wer Hinweise geben kann, möge sich unter der Telefonnummer 02131/3000 bei der Polizei melden.