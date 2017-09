Hackenbroich. In der Sitzung des Dormagener Planungs- und Umweltausschusses geht es am Donnerstag ab 17.30 Uhr im Ratssaal auch um ein Parkkonzept für den Bereich am Kreiskrankenhaus und Schulzentrum in Hackenbroich (Archivfoto: ati), das SPD und CDU im Januar in einem gemeinsamen Antrag gefordert hatten. Die Verwaltung hat nun die Kosten für eine Erweiterung des öffentlichen Parkplatzes vor dem Leibniz-Gymnasium und der Realschule Hackenbroich ermittelt: „Möglich ist die Anlage einer weiteren Doppelreihe mit 23 Parkplätzen bei einem Kostenaufwand von 149 296,02 Euro“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Hinzu kämen Kosten für die Kanalanschlussleitungen und Ausgleich für Rodungen von rund 2300 Euro. Diese Variante schlägt die Verwaltung als Kompromiss vor. Zugleich soll der ebenso diskutierte Ausbau des 205 Meter langen Schotterstreifens entlang der Dr.-Geldmacher-Straße allerdings zurückgestellt werden. cw-