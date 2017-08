Die Fußballer des TSV Meerbusch, SV Uedesheim und VdS Nievenheim schieden dagegen aus.

Rhein-Kreis. In der ersten Runde des Fußball-Niederrheinpokals haben sich zwei von fünf Teams aus dem Rhein-Kreis Neuss durchgesetzt. Während der SC Kapellen und Bayer Dormagen die zweite Runde erreichten, schieden der TSV Meerbusch, SV Uedesheim und VdS Nievenheim aus.

SC Kapellen

Landesligist Kapellen sorgte mit dem 3:2 (3:1)-Heimsieg gegen den Oberligisten 1. FC Bocholt für eine Überraschung. „Wir waren in der ersten Halbzeit absolut ebenbürtig und haben verdient mit 3:1 geführt“, fand Trainer Oliver Seibert. Dennis Schreuers (25.), Manu Ioannidis (29.) und Mark Schiffer (42.) sorgten bei einem Gegentor von Andre Bugla (39.) für den Pausenstand. Spätestens als Dimitrios Balis für Ballwegschlagen die Gelb-Rote Karte sah (74.), gerieten die Kapellener aber unter Druck. Mehr als das Anschlusstor durch Bugla (81.) gelang den Gästen jedoch nicht. „Wir haben eine bärenstarke Einstellung an den Tag gelegt, das war überragend“, sagte Seibert.

TSV Meerbusch

Landesligist Meerbusch unterlag den Sportfreunden Hamborn an der Nierster Straße mit 0:1 (0:0). Die Meerbuscher machten gegen den Landesligisten da weiter, wo sie in der Abstiegssaison aufgehört hatten, als sie eine ganze Reihe von Spiele trotz der größeren Zahl der Torchancen verloren hatten. Das war auch diesmal so. Hamborn stand kompakt und versuchte, über Konter zum Erfolg zu kommen. Ein solcher endete mit einem Freistoß, in dessen Folge Raffael Schütz das Siegtor köpfte (56.). „Wir müssen vor dem gegnerischen Tor einfach galliger werden“, sagte Teammanager Horst Riege.

VdS Nievenheim

Landesligist VdS Nievenheim hatte bei der 0:1 (0:0)-Niederlage beim Bezirksligisten DJK St. Winfried Kray schon nach sieben Minuten die Verletzung von Dominik Schillings zu verkraften, dem die Kniescheibe heraussprang. Jan Rakow saht in der 80. Minute Geld-Rot, kurz darauf traf Eugen Pirogov für die Gastgeber. VdS-Trainer Thomas Bahr war dennoch nicht unzufrieden: „Dafür, dass wir heute mit dem absolut letzten Aufgebot gespielt haben, kann ich den Jungs überhaupt keinen Vorwurf machen. Wir haben unglücklich verloren.“

SV Uedesheim

Lange mithalten konnte Bezirksligist SV Uedesheim als klarer Außenseiter gegen Oberligist Ratingen 04/19, musste sich aber schließlich mit 2:5 (1:1) geschlagen geben. Nach den Gegentreffern durch Ismail Cakici (17./49.) glichen Max Schröder per Foulelfmeter (40.) und Malte Hauenstein (57.) jeweils aus. Nachdem Steven Dyla benommen vom Feld musste – er stieß bei einem Kopfballduell hart mit seinem Gegner zusammen – und der SV nicht mehr wechseln konnte, fiel durch Fatih Özbayrak das 2:3 (73.). Cakici (79.) und Carlos Penan (87.) erhöhten zum Endstand. „Insgesamt haben wir das gegen einen Oberligisten sehr gut gemacht“, sagte Coach Ingmar Putz.

Bayer Dormagen

Bezirksligist Bayer Dormagen setzte sich beim A-Ligisten SV Biemenhorst mit 3:2 (2:0) durch, musste dabei aber nach einer 3:0-Führung noch einmal bangen. Marius Frassek, Peter Welter und Maurice Wiewiora sorgten für den vermeintlich beruhigenden Vorsprung, ehe sich der TSV zwei vermeidbare Gegentreffer (55./78.) einfing. „Natürlich wird es in einem Pokalspiel dann noch mal eng“, sagte Co-Trainer Bodo Fieren: „Was zählt, ist, dass wir in Runde zwei stehen.“