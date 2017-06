Einführung des neuen Pfarrers funkt dazwischen.

Grevenbroich. Das Sommerevent „Playa Grevenbroich“ auf dem Marktplatz muss gleich doppelt „abspecken“. Das geplante Freibad wird nach Auflagen des Kreisgesundheitsamtes nicht aufgebaut. Zudem fällt das Event – Veranstalter sind die Stadt und Marc Pesch – einen Tag kürzer aus als im April vorgestellt. Gefeiert wird nur am Freitag und Samstag, 25. und 26. August. Grund: Am Sonntag, 27. August, wird Meik Peter Schirpenbach in der Kirche St. Peter und Paul als leitender Pfarrer für vier Seelsorgebereiche feierlich eingeführt. Dazu werden Vertreter aus 21 Gemeinden erwartet – ein Großereignis. Um 17 Uhr beginnt der schätzungsweise zwei Stunden dauernde Gottesdienst, eine halbe Stunde vorher wird der Pfarrer über den Markt zur Kirche geleitet.

Der Marktplatz ist Eigentum der Kirchengemeinde

„Der Marktplatz ist Eigentum der Kirchengemeinde, wir haben seit langem eine Vereinbarung mit der Stadt über die Nutzung“, betont Peter Daners, geschäftsführender Vorsitzender des Kirchenvorstandes. „Wir stellen den Markt gern zur Verfügung, wenn wir nicht eigene Ansprüche haben.“ Genau das ist bei der Einführung von Schirpenbach aber der Fall. „Der Platz soll dann begehbar sein, wir können nicht zwischen Buden und Ständen hindurchschleichen“, sagt Daners. Zudem solle es während des Gottesdienstes draußen auf dem Markt nicht laut zugehen. „Wir haben schlimme Erfahrungen gemacht, wenn bei Veranstaltungen draußen Dudel-Musik in die Kirche dringt.“

Bis zum Nachmittag benötigt die Gemeinde den Markt nicht, doch Marc Pesch erklärt: „Erfahrungsgemäß kommen viele Event-Besucher erst nachmittags – wenn wir schon wieder abbauen müssten.“ Er habe erst „Ende März von der Stadt gehört, dass der Platz Eigentum der Kirche ist, und im Mai, dass es eine Terminüberschneidung gibt“. Und er sagt: „Es ist in Grevenbroich oft schwer, Veranstaltungen wie geplant zu realisieren.“ Pesch erinnert an „Erft in Flammen“. „Alles war geplant. Dann hieß es plötzlich, dass dort, wo Lounge-Möbel stehen sollten, dieser oder jener Vogel brüten könnte. Wir mussten umplanen.“ cso-