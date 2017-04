Phenol-Sanierung in Schule gestartet

In der Grundschule in Frimmersdorf wird der Boden erneuert.

Grevenbroich. In dieser Woche sind Sanierungsarbeiten in der Frimmersdorfer Grundschule gestartet. Nachdem in drei Räumen des Ganztages die als gesundheitsgefährdend geltenden Stoffe Phenol und Kresol festgestellt wurden, wird der Bodenbelag erneuert.

Nachdem Kinder sich über einen immer penetranter werdenden chemischen Geruch beschwert hatten, wurden Raumluftuntersuchungen vorgenommen. Die Phenol- und Kresol-Konzentration habe unterhalb der toxikologischen Richtwerte des Umweltbundesamtes gelegen. Die Verwaltung geht daher davon aus, dass es zu keiner gesundheitlichen Beeinträchtigung gekommen ist. Als Ursache und Quelle des Geruchs wurde der PVC-Bodenbelag in einem Klassenzimmer und in Büroräumen ermittelt.

Auch in anderen Schulen wird in den Osterferien renoviert

Ein Gutachter hat der Stadt empfohlen, nicht nur den Kunststoffbelag, sondern auch den darunter liegenden Gussasphalt zu entfernen und die Betonoberfläche abzufräsen. „Anschließend werden ein neuer Gussasphalt und ein neuer Bodenbelag eingebaut“, berichtet Rathaussprecherin Ines Hammelstein. Die Tapeten und die Lichtschutzvorhänge sollen bei dieser Gelegenheit ebenfalls erneuert werden. Nach Angaben der Stadt werden die Sanierungsarbeiten in der Viktoria-Grundschule voraussichtlich bis zum 5. Mai andauern. Die Gesamtkosten werden mit rund 36 700 Euro beziffert.

Am Erasmus-Gymnasium wird ebenfalls in den Osterferien gearbeitet. Die Ostfassade zwischen dem Haupt- und Erweiterungsgebäude wird für rund 50 900 Euro erneuert, zudem wird der Ausgang für eine Fluchttreppe geschaffen, die in den Sommerferien angebaut wird. Im Pascal-Gymnasium saniert die Stadt die Trinkwasser-Enthärtungsanlage für rund 18 300 Euro. Darüber hinaus wird die Deckenbeleuchtung in den beiden Turnhallen (5000 Euro) komplett erneuert. Weitere 9400 Euro fließen in die Grundschule an der Erftwerkstraße in der Südstadt. Mit zwei neuen Rampen soll sie barrierefrei werden. wilp