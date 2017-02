Pfütze am Parkplatz sorgt für Ärger

Die Stadt will die Lage schnellstmöglich prüfen.

Grevenbroich. Der provisorische Parkplatz an der Ecke Rheydter/Merkatorstraße, den die Stadt vor einigen Wochen befestigen lassen hat, soll die Parkraumsituation in Bahnhofsnähe entspannen. Schon vorher war die Fläche zum Parken genutzt worden, jetzt ist das Areal für Fahrzeuge besser zugänglich. Über die Einrichtung des Provisoriums freut sich auch Hans Hammelstein. Der Elsener bemängelt allerdings: „Die Arbeit ist nicht richtig vollendet worden.“ Damit bezieht er sich auf eine große Pfütze, die an der Zufahrt stehen bleibt, wenn es geregnet hat.

„Das ist eine Gefahr für die Autos“ sagt Hammelstein. Die Fahrzeuge könnten beschädigt werden, die Wagen hingen mit ihren Achsen im Dreck und nach dem Regen spritze alles voll. Deshalb, so Hammelstein, habe er sich an die Stadt gewendet, um auf den Missstand hinzuweisen. Er hat, wie er berichtet, dafür das Mängel-Kontaktformular auf der städtischen Homepage genutzt. Auf eine erste Meldung am 3. Februar sei keine Reaktion erfolgt, auch eine weitere Nachfrage zur Wasserlache am 13. Februar blieb laut Hammelstein unbeantwortet. „Es passiert nichts und es gab keine Rückmeldung.“

Bei der Stadt weiß man nichts von einer Online-Meldung zur Lache

Rathaus-Sprecherin Ines Hammelstein erklärt, dass bei den Kollegen, die das Online-Kontaktformular bearbeiten, keine Meldung zu der Wasserlache eingegangen sei. Auch ansonsten sei zu dem Thema nichts bekannt, allerdings seien auch einige ihrer Kollegen erkrankt.

Sie sichert zu, dass die Stadt sich der Sache annehmen werde: „Wir gucken uns das vor Ort an und überlegen, ob wir etwas tun können.“ Gleichzeitig erinnert Hammelstein daran, dass es sich bei der Fläche nur um einen provisorischen Parkplatz, nicht um eine dauerhafte Lösung handele. Die Fläche sei kein offizieller Parkplatz der Stadt.