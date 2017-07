Liebhaber, Kenner und Züchter kamen beim Angebot auf ihre Kosten.

Knechtsteden. „Wo Ihnen Besonderes Blüht!“, so lautet das Motto des Pflanzentreffens in Knechtsteden, das am Wochenende wieder das Gelände des Klosters bevölkerte. Der großflächige Markt bietet – nun zum siebten Mal – für alle Pflanzenfreunde ein wahrhaftes Eldorado. Das bunte Treiben richtet sich an aus nah und fern angereiste Liebhaber, Kenner und Züchter besonderer – teils ausgesprochen rarer – Pflanzen, doch auf dem Gelände gab es durchaus auch für den interessierten Flaneur viel zu erleben.

Außergewöhnliche Züchtungen und interessante Fachvorträge

Es gab Getränke und Speisen zur Stärkung und die eine oder andere Abwechslung – so zum Beispiel Stände mit Naturprodukten wie Honig, Infostände, wie etwa vom Landschaftsverband Rheinland, aber auch Verkäufer von handgefertigten Glasperlen, oder Porzellan. Die Stände der Raritätengärtnereien bildeten mit ihren Verkaufsständen indes das eigentliche Zentrum des Interesses. Ob nun die ausgesprochen faszinierende Vielzahl an Pflanzen verschiedenster Art, dabei auch ganz außergewöhnliche Züchtungen, oder Fachvorträge im Saal der Pension Augenblick – das von Martin Pflaum veranstaltete Treffen beeindruckte.

Gärtner und Händler haben sich spezialisiert: Efeu in allen Variationen, die wundersame Welt der Lithops – sogenannte lebende Steine –, fleischfressende Pflanzen, insbesondere Sarracenien, besondere Nutzpflanzen, oder Passionsblumen – um nur eine ganz kleine Auswahl zu nennen. Jeder Pflanzenfreund konnten dort fündig werden. Diejenigen, die ihrer Sammelleidenschaft frönend auf der Suche nach einer bestimmten Züchtung waren, und die, die nur einfach etwas besonders Ausgefallenes für ihren Balkon suchten.

Gesellschaften waren ebenfalls mit Ständen vertreten, so etwa die Europäische Bambusgesellschaft, die Deutsche Dahlien-, Fuchsien- und Gladiolen-Gesellschaft, oder das European Garden Heritage Network. Im Gespräch mit Pflaum – der selber Spezialist für Schmucklilien ist – wurde eines deutlich: Die Pflanzen-Szene ist groß, gut vernetzt und eine ganz eigene – beachtlich große – Welt für sich. Immerhin hatten bereits am Samstagnachmittag schon gut 1500 Besucher den Weg nach Knechtsteden gefunden. Laut Pflaum sind es erwartungsgemäß gut 2000 Menschen pro Tag. Die Strahlkraft des Marktes geht über das Regionale hinaus, so liest sich die Liste der Teilnehmer schon wie ein „Who ist Who“ der Szene. Der Anspruch wurde gleichermaßen bei den Vorträgen deutlich, so durften Interessierte Referenten wie Michael Dreisvogt von der Stiftung Arboretum Park Härle, Antje Peters-Reimann oder Celia Nentwig zu Themen wie „Der Garten im Innenraum“, oder „Garten-Schätze auf der Schattenseite“ horchen.

Auch nächstes Jahr heißt es wieder „Wo Ihnen Besonderes Blüht!“ Am 14. und 15. Juli 2018 im Kloster.