Großeinsatz im Außenlager von FS Karton im Neusser Hafen: Die Löscharbeiten dauerten gestern Abend noch an.

Neuss. Am Abend steht für die Feuerwehr fest: Es wird eine lange Nacht. Nachdem gegen 14 Uhr ein Feuer auf dem Gelände von FS Karton an der Düsseldorfer Straße ausgebrochen war, wurden immer mehr Kräfte zusammengezogen. Die Leitstelle forderte aus dem gesamten Rhein-Kreis Neuss sowie aus Düsseldorf und Krefeld Verstärkung an. „Es ist im Grunde alles ausgerückt, was Wasser führen kann“, sagte Feuerwehr-Sprecher Frank Lambertz.

Erst brannte ein Papierballen, dann ein Gabelstapler

Am Nachmittag waren mehr als 100 Feuerwehrleute vor Ort. Hinzu kamen Einsatzkräfte von THW, Polizei, Rettung, Maltesern und weitere Helfer. Zum Teil wurde über ein spezielles Schlauchsystem Wasser aus dem Rhein für den Löscheinsatz genutzt. Die Düsseldorfer Straße wurde teilgesperrt, ebenso die Büdericher Straße. Der Einsatz sollte die Wehr noch länger beschäftigen. „Wir werden auf jeden Fall die ganze Nacht vor Ort sein“, sagte Lambertz am Abend.

Das Feuer war im Außenlager der Kartonfabrik ausgebrochen. Als Mitarbeiter versuchten, einen brennenden Papierballen mit einem Gabelstapler zu entfernen, fing auch dieser Feuer. Das erklärte Michael Panzer von der Einsatzleitung der Feuerwehr Neuss gestern. Ein Feuerwehrmann wurde während des Einsatzes leicht verletzt. Er konnte nach kurzer Behandlung jedoch im Einsatz bleiben.

Der Großbrand war schon von Weitem zu sehen. Über dem Gelände der Kartonfabrik stieg eine schwarze Rauchwolke auf, die zum Beispiel vom Neusser Hauptbahnhofareal aus deutlich sichtbar war. Wegen der starken Rauchentwicklung warnte die Feuerwehr ab 14.51 Uhr über die Notfall-App Nina und forderte Anwohner auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Zudem sollten Lüftungs- und Klimaanlagen abgeschaltet werden. Gesundheitsgefahr habe jedoch nicht bestanden.

In der Kartonfabrik im Neusser Hafen hatte es in der Vergangenheit bereits mehrfach gebrannt. Bei dem Einsatz gestern wurden Erinnerungen an den Großbrand von 2010 wach. Damals dauerte es mehrere Tage, bis das Feuer im Außenlager der Kartonfabrik gelöscht war. Vor sieben Jahren war die brennende Fläche allerdings rund viermal so groß wie beim gestrigen Einsatz.