Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brandes verhindern.

Neuss. Als die Feuerwehr am Samstagabend ihren Einsatz bei FS Karton als beendet meldete, lagen 28 Stunden intensiver Arbeit hinter ihr. Mit bis zu 120 Kräften sowie Unterstützung aus dem gesamten Rhein-Kreis, Düsseldorf und Duisburg, mit Rettungsdienst, THW und Polizei hatten die Feuerwehrleute den Brand im Barbaraviertel gelöscht. Ausgebrochen war das Feuer im Außenlager der Papierfabrik am frühen Freitagnachmittag. Genau um 14.08 Uhr war die Feuerwehr an die Düsseldorfer Straße gerufen worden.

Es kam zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr

„Durch massiven Wassereinsatz, zeitweise 20 000 Liter pro Minute, konnte der Brand auf das Außenlager begrenzt werden und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude und die Produktionsanlagen verhindert werden“, berichtet die Feuerwehr. Weil das Löschwasser teilweise aus dem Rhein gepumpt wurde, musste die Düsseldorfer Straße gesperrt werden.

Gegen 22 Uhr kam es am Freitagabend dort, an der Einmündung zur Blücherstraße, zu einem Unfall: Eine 37-jährige Neusserin, die aus Richtung Gneisenaustraße kam, wendete wegen der Sperrung ihren Audi TT und fuhr entgegen der Einbahnstraße zurück. Ein dreijähriger Junge lief plötzlich auf die Fahrbahn. Der Junge wurde seitlich von dem Auto getroffen. Laut eines Zeugen habe die Audi-Fahrerin das Kind aufgrund eines Containers nicht sehen können, berichtet die Polizei. Das Kind wurde zur stationären Behandlung ins Lukaskrankenhaus gebracht.

Betroffen von der Sperrung war auch das Theater am Schlachthof (TaS). Dort sollte Freitagabend das Seniorenensemble auftreten. „Genau vor unserer Tür lag ein Wasserschlauch. Mit dem Auto kam niemand durch. Auch die U-Bahnen fuhren nicht“, berichtet TaS-Geschäftsführerin Britta Franken. Dennoch habe sich das Ensemble zum Spielen entschieden. dagi