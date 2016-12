„One Touch“ hat große Pläne

Der 29-jährige Musiker hat mehr als 100 Kilo abgenommen. Er arbeitet derzeit an seinem ersten Album. Sein Berufswunsch: Mediengestalter.

Neuss. Zwei Songs beschreiben die vergangenen Jahre von Pascal Hendriks perfekt. Beide hat er selbst geschrieben. Im September 2013 veröffentlichte er unter seinem Alias „One Touch“ das Lied „Die Last, die ich trag“ auf der Videoplattform YouTube. Darin rappt Hendriks über sein Körpergewicht: „Bin ich ein schlechter Mensch, weil ich ein Fettsack bin?“ Mehr als 200 Kilo brachte er da auf die Waage. Gut 245 000 Menschen haben das Video inzwischen angesehen.

In seiner Wohnung hat „One Touch“ ein kleines Tonstudio

Die Aufmerksamkeit stieg, und die Krankenkasse war plötzlich bereit, eine Operation zur Verkleinerung von Hendriks’ Magen zu bezahlen. „Die Ärzte haben damals gesagt: Das ist die letzte Chance, sonst sterbe ich“, erinnert sich der 29-Jährige. Zusätzlich zur OP stellte Hendriks seine Ernährung um, geht nun beinahe täglich ins Fitness-Studio. Dadurch hat er innerhalb von zwei Jahren mehr als 100 Kilo abgenommen. Derzeit kämpft er um eine weitere Operation, die seine vom Übergewicht gedehnte Haut an den nun wieder normalgewichtigen Körper anpassen soll. „Ich will nie wieder so dick sein“, sagt er.

Die noch nicht gestraffte Haut ist das letzte Überbleibsel des Übergewichts. Dank T-Shirt und enger Jeans ist das heute aber kaum noch zu sehen. Inzwischen geht Hendriks wieder viel raus und arbeitet an seinem ersten Album. „Ich habe viel mehr Selbstvertrauen als früher“, sagt er, „ich bin gar nicht mehr zu bremsen.“ Er besuche Freizeitparks, gehe mit Freunden ins Kino, hat sich einer Gruppe von Ghostbusters-Fans angeschlossen. Dadurch hat er Freunde in Stuttgart und Frankfurt gefunden. Zusammen verkleiden sie sich als Geisterjäger aus der 80er Jahre Fantasy-Komödie und besuchen Comic-Messen. Deswegen hat der 29-Jährige den zweiten Song geschrieben, der die Veränderung seines Lebens auf den Punkt bringt. „Richtung Glück“ heißt der. Darin singt One Touch: „Komm wir fahren Richtung Glück los, dieser Tag ist mein Glückslos.“ Es geht um Freundschaft, es ist ein fröhlicher Song. „Den habe ich geschrieben, als ich auf dem Weg war zu Freunden. Das hat mir einfach gutgetan“, sagt er.

„Mit den 200 Kilo war ich fast immer zu Hause und habe nicht viel gemacht“, sagt Hendriks. Als mal eine Woche der Aufzug kaputt war, sei er nicht rausgegangen, weil er wusste, er wird es nicht wieder in die Wohnung schaffen. Der 29-Jährige lebt in der siebten Etage. Heute ist das kein Problem mehr. Hendriks ist fit und viel unterwegs. Sehr zur Freude seiner Freundin, mit der er seit elf Jahren zusammen ist. „Sie hat viel mitgemacht“, sagt er. Umso größer sei sein Glück über die Partnerschaft. Das spiegelt sich auch in seinen Liedern wider. „Vielen ist aufgefallen, dass meine Musik viel fröhlicher geworden ist“, sagt er. Und das stimme absolut. „Hinter mir liegt ein sehr gutes Jahr, und ich glaube, das nächste wird noch besser.“

Zu Hause arbeitet Hendriks an seinem neuen Album. In seiner Wohnung hat er ein kleines Studio. Nach seiner Hautstraffung will er eine Ausbildung zum Mediengestalter absolvieren.