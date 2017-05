In den kommenden Tagen beginnt dort die nächste Baumaßnahme.

Neuss. Die Bergheimer Straße ist gerade wieder freigegeben, da sorgt nur wenige hundert Meter entfernt die nächste Vollsperrung für Verkehrsbeeinträchtigungen. Und das wird mindestens bis Mitte 2018 so bleiben. Seit dem 15. Mai ist die Nordkanalallee dicht. In den kommenden Tagen beginnt die InfraStruktur Neuss (ISN) mit einer großen Baumaßnahme, die den Kreuzungsbereich Nordkanalallee, „An der Obererft“ und Selikumer Straße betrifft. Dort soll ein Regenklärbecken hergestellt, zudem sollen und Schmutz- und Regenwasserkanäle erneuert werden. Das Investitionsvolumen liegt laut ISN bei rund 2,5 Millionen Euro.

Planer befürchten ein Verkehrschaos

Doch gerade bezogen auf die Verkehrsumleitungen sind die Maßnahmen eine Herausforderung. Nach Angaben von Michael Kloppenburg, Leiter des städtischen Presseamtes, treffen sich Stadt und ISN Anfang dieser Woche zu Gesprächen, um offene Fragen zu klären. Norbert Jurczyk vom Amt für Verkehrslenkung führt aus: „Wir werden ein riesengroßes, tiefes Loch haben. Da müssen auch Sicherheitsabstände berücksichtigt werden. Es wird Situationen geben, in denen über Monate hinweg sowohl die Nordkanalallee als auch die Straße ,An der Obererft’, die als Umleitungsstrecke fungiert, nicht zur Verfügung stehen.“ In den Gesprächen sollen nun Möglichkeiten ausgelotet werden, wie der Verkehr möglichst offen gehalten werden kann – und wie gewisse Sperrzeiträume minimiert werden können.

Eine zeitgleiche Sperrung beider Straßen habe „eine erhebliche Auswirkung“ auf den innerstädtischen Verkehr. Im Prinzip könne man in dem Fall nur über den Hessentordamm und einmal quer durch die Innenstadt umleiten – „oder eben großräumig über die Autobahnen, aber das kann es ja auch nicht sein“, sagt Jurczyk.

Der aktuelle Zeitplan sieht nach Angaben der Stadtwerke vor, dass die Sperrungen der Straße „An der Obererft“ zwischen dem Kreuzungsbereich Nordkanalallee und der Schillerstraße und auf der Selikumer Straße ab dem 3. Juli, also unmittelbar nach der Tour de France-Durchfahrt in Neuss, beginnen sollen. Die Zufahrt zur Stadthalle und zum angrenzenden Hotel sei jederzeit möglich. Während des Schützenfestes und den davor stattfindenden Ehrenabenden und eventuell auch in der Vorweihnachtszeit sollen die Baugruben durch Stahlplatten abgedeckt werden – somit wäre der Kreuzungsbereich befahrbar.

Glück im Unglück haben Verkehrsteilnehmer im Neusser Zentrum, dass die Bergheimer Straße rechtzeitig wieder freigegeben wurde. Im September vergangenen Jahres hatten Anwohner die Stadt für die Entscheidung kritisiert, mit den Bauarbeiten zu beginnen, ohne vorher eine Bürgerinformation zu veranstalten. Man fühle sich „überrumpelt“, hieß es damals. Doch laut Jurczyk sei der frühzeitige Baubeginn nötig gewesen, um eine rechtzeitige Freigabe des Verkehrs, der durch die Bergheimer Straße führt, zu gewährleisten.