Nordkanal soll an Jüchener Bach angebunden werden

Ein ökologisches Gutachten besagt auch, dass doch keine Ausbaggerung notwendig ist.

Kaarst. Landesumweltminister Johannes Remmel kam gestern Nachmittag nach Kaarst, um das Gutachten zur ökologischen Zukunft des Nordkanals vorzustellen. Großen Andrang gab es dabei nicht. Viele der Plätze in der Rathausgalerie sollten unbesetzt bleiben. Was Lars Christoph als CDU-Fraktionsvorsitzender enttäuschend fand: „Es war im Vorfeld die Hoffnung geweckt worden, dass über das Gutachten auch ein Weg aufgezeigt wird, in puncto Entschlammung weiterzukommen; das Ergebnis ist ernüchternd.“

„Das Gutachten hat die ökologische Situation des Nordkanals bewertet und mögliche Maßnahmen für eine Verbesserung dieses künstlich angelegten Gewässers ermittelt“, erklärte der Umweltminister. Der beauftragte Gutachter Uwe Koenzen war zu folgendem Urteil gelangt: „Die ökologische Situation ist verbesserungsbedürftig.“ Die Maßnahmen, die er vorschlug, ziehen Kosten nach sich. Deren Höhe konnte er zwar noch nicht genau beziffern, sie sollen aber „überschaubar“ sein. Umweltminister Johannes Remmel hatte zudem zu verstehen gegeben, dass das Land eine Förderung von 40 bis 80 Prozent gewähre. Von einer Ausbaggerung des Nordkanals und der Entsorgung des möglicherweise mit Giftstoffen belasteten, aber zurzeit eingekofferten Aushubs war gestern keine Rede.

Künstliche Schwellen müssen schrittweise abgesenkt werden

Gutachter Uwe Koenzen empfiehlt dringend eine Verbesserung der Anbindung des Nordkanals an den Jüchener Bach, damit Fische und andere Wasserorganismen den vorhandenen Lebensraum besser besiedeln können. Außerdem könnten Wasserpflanzen die ökologische Situation des Gewässers verbessern. Ein Knackpunkt: Auf Neusser Gebiet gibt es künstliche Schwellen, die den freien Abfluss des Nordkanals stark abbremsen – sie wurden einst eingebracht, um optisch den Eindruck eines großen, langgestreckten Teiches zu vermitteln. Diese Schwellen müssten nun schrittweise abgesenkt werden. Dass das nicht einfach durchzusetzen sein wird, machten gestern erste Reaktionen von Neusser Mandatsträgern deutlich: So zeigte sich Sebastian Rosen, Neusser Mitglied des Nordkanalverbands, wenig begeistert. „Für den Grundwasserstand ist nicht die Sohllage entscheidend, sondern der Wasserspiegel“, erklärte der Gutachter. Und er gab zu verstehen, „dass es möglich ist, das Bild des Nordkanals auf Neusser Gebiet auch künftig attraktiv zu halten“. Wenn mehr Wasser schneller fließt, würden Sedimente befördert.

Gerd Odenkirchen vom Landesumweltministerium stellte klar: „Es geht vorrangig um die ökologische Verbesserung des Nordkanals – eine wesentliche Absenkung des Grundwasserpegels ist durch die empfohlenen Maßnahmen nicht zu erwarten.“ Trotzdem zeigte sich Klaus-Dieter Pruss, der Vorsitzende der Kaarster Bürgerinitiative Grundwasser, überraschend zufrieden: „Die Entschlammung konnte es nicht sein – ich gehe glücklich nach Hause.“