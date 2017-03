Noch kein Standort für Skate-Anlage gefunden

Drei geprüfte Areale kommen nun doch nicht in Frage.

Grevenbroich. Die Skate-Anlage an der Graf-Kessel-Straße soll umziehen – wohin, ist noch unklar. Offensichtlich ist es sehr schwierig, einen geeigneten Platz zu finden. Das wurde im Jugendhilfeausschuss deutlich. Erster Beigeordneter Michael Heesch legte dort das Prüfergebnis für drei Standorte vor.

Der neue Jugendrat soll bei der weiteren Suche helfen

Die CDU-Fraktion hatte den Antrag gestellt, für die 600 Quadratmeter große Skate-Anlage eine größere alternative Fläche zu suchen. „Viele Jugendliche wüschen sich eine Erweiterung der Anlage“, stellte Vize-Fraktionschef André Dresen fest. Am heutigen Standort seien keine weiteren Skate-Elemente möglich. Die CDU schlug einen Standort in „unmittelbarer Nähe“ zur BMX-Strecke in Nachbarschaft des Stadtstrandes „Evita Beach“ vor.

Die Verwaltung prüfte drei Flächen im Umfeld. Das Problem des Areals oberhalb der Spielspinne: Für eine Skate-Anlage mit 136 000 Euro Kosten müsste der „Evita Beach“ geräumt werden. Die Aufgabe des Stadtstrandes aber würde „den Freizeitwert der Gesamtanlage unverhältnismäßig schmälern“, erklärte die Verwaltung.

Denkbar für eine Skate-Anlage wäre auch der Stellplatz unterhalb der Spielspinne am Flutgraben. Rund 88 000 Euro würde die Errichtung einer Anlage dort kosten, doch das Gelände ist bereits im Zusammenhang mit dem neuen Schlossbad verplant: „Hier werden Parkplätze für künftige Schwimmbadbesucher hergestellt“, erklärte die Verwaltung. Keine Alternative stellt auch der Ascheplatz an der Waldwiese dar. Der befindet sich zwar in städtischem Besitz, gehört aber zum Überschwemmungsbereich der Erft. Darin dürfen keine baulichen Anlagen errichtet oder erweitert werden.

Zusammen mit dem neuen Jugendrat sollen nun weitere Flächen geprüft werden. Die Anlage könnte auch Thema im neuen Bedarfsplan für Spiel- und Freizeitflächen sein. cso-