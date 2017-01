NHV setzt wieder auf Sieg

Der Handball-Drittligist will mit weißer Weste zur Sportlerehrung am Dienstag kommen.

Neuss. Am Dienstagabend werden die Drittliga-Handballer des Neusser HV auf der Sportlerehrung der Stadt Neuss als „Mannschaft des Jahres“ ausgezeichnet. Klar, dass sie zu dieser Ehrung gerne mit weißer Weste antreten möchten. Voraussetzung dafür ist ein Sieg heute (18 Uhr, Rundsporthalle Baunatal) beim ehemaligen Zweitligisten Eintracht Baunatal. Kein ganz einfaches Unterfangen. Da ist zunächst einmal die mit 230 Kilometern weiteste Auswärtsfahrt dieser Saison. „Das ist seit längerem mal wieder eine weitere Anreise für uns. Dieser Umstand ändert aber nichts an unserem Ziel: Wir wollen ohne Wenn und Aber die nächsten zwei Punkte holen“, sagt Trainer Ceven Klatt. Im Hinspiel gelang das problemlos. Da waren die Baunataler bei der 28:40-Niederlage ohne Chance.

Felix Geßner ist Schlüsselspieler des heutigen NHV-Gegners

Doch inzwischen sind die Hessen nicht mehr mit dem Team aus den Anfangswochen der Saison zu vergleichen. Das hat nicht nur damit zu tun, dass sie die Anpassungsschwierigkeiten an die neue Staffel und die weitgehend unbekannten Gegner mittlerweile überwunden haben. Sondern vor allem mit der Rückkehr von Felix Geßner. Obwohl er in den ersten drei Saisonspielen verletzt fehlte, liegt der Linksaußen mit 101 Treffern auf Rang fünf der Torjägerliste. Bei der 24:38-Niederlage in der Vorwoche bei Eintracht Hagen musste er nach 41 Minuten verletzt passen, gab aber hinterher Entwarnung: „Es ist nur eine Knieprellung“. Dafür muss Eintracht-Trainer Mirko Jaissle auf Dennis Weinrich verzichten, der wegen einer Knieverletzung seine Karriere beenden muss.

Gegner Eintracht Baunatal feierte sechs Heimsiege in Folge

Vor allem zu Hause hat sich Baunatal zu einer Macht entwickelt: Zuletzt gelangen sechs Heimsiege in Folge, darunter gegen den TSV Bayer Dormagen und den Leichlinger TV. „Keine Frage, wir sind gewarnt“, sagt deshalb der Neusser Trainer Ceven Klatt, für den feststeht: „Wir müssen in diesem Spiel vom Anpfiff an dagegen halten. Doch wenn wir unser Potenzial ausschöpfen, werden wir auch in Baunatal erfolgreich sein.“

Da kommt es nicht ungelegen, dass der zuletzt angeschlagene Niklas Weis nach seiner Vertragsverlängerung nun auch wieder in den Kader zurückkehrt.