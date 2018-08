Rund 13 000 Kunden in Grevenbroich sind von der Umstellung auf hochkalorisches Gas betroffen.

Grevenbroich. Im Oktober sollen alle Gaskunden in Grevenbroich Post bekommen: Ihre Geräte müssen umgerüstet werden – egal von welchem Lieferanten sie ihr Gas beziehen. Der Hintergrund: Alle Gaskunden im Stadtgebiet – an der Zahl ungefähr 13 200 – sollen ab dem 6. Juli 2021 mit einem Erdgas beliefert werden, das einen höheren Methangehalt hat, mit sogenanntem hochkalorischem Gas. Die Umstellung ist nötig, weil die Vorkommen des bisher gelieferten niedrigkalorischen Gases, das zu einem großen Teil aus den Niederlanden stammt, allmählich zuneige gehen.

Das bedeutet: Alle rund 17 000 Gasverbrauchsgeräte im Stadtgebiet müssen mit einer neuen Düse ausgestattet werden, durch die hochkalorisches Gas strömen kann. Und: Die Brenner müssen neu eingestellt werden. Diese Umrüstungen sind Teil eines bundesweiten Projekts und für Eigentümer und Mieter Pflicht. Ansonsten wird ihnen der Gashahn zugedreht. Wird ein Gerät nicht umgerüstet, besteht Erstickungsgefahr.

„Bisher sind nur vereinzelt Bürger mit Fragen auf uns zugekommen.“

Wolfgang Clemens, Projektleiter von NEW Netz

Das größte Gasinfrastruktur-Projekt aller Zeiten läuft jetzt an. Kunden werden ab Oktober laufend informiert. Zweimal müssen sie Monteuren ihre Türen öffnen: einmal zur Erhebung, bei der die Fachleute prüfen, welche Ersatz-Düse passt, und einmal für die eigentliche Montage. „Die beiden Termine sind nötig, weil es auf dem Markt schätzungsweise 25 000 verschiedene Gerätetypen gibt und die Ersatzteile passend bestellt werden müssen. Die Hersteller brauchen teils mehrere Monate Vorlauf“, sagt Projektleiter Wolfgang Clemens von NEW Netz. Die Erhebung soll in der zweiten Jahreshälfte 2019 starten.

Clemens plant die Umstellung in Grevenbroich, für die der Netzbetreiber auch die Kosten trägt. Allerdings: Die Kosten werden auf die Kunden umgelegt. So sollen diejenigen, die mit Gas kochen, mit zwei Euro Mehrkosten pro Jahr rechnen müssen. Wer mit Gas heizt, muss Mehrkosten von zwölf Euro pro Jahr kalkulieren. In Einzelfällen kann es dazu kommen, dass Gasverbrauchsgeräte etwa aufgrund erheblicher Mängel oder ihres zu hohen Alters (problematisch ist die Ersatzteilversorgung bei Geräten, die 25 Jahre und älter sind) nicht mehr umgerüstet werden können.

Laut Clemens betreffe dies 0,2 bis 0,5 Prozent aller Geräte. Die Kosten für den Tausch müssen die Eigentümer der Geräte selbst tragen. Die Umstellung betrifft Gaskunden in allen Grevenbroicher Stadtteilen, wie Wolfgang Clemens ausführt. Wichtig sei es, dass die Kunden den Monteuren die Türen öffnen. „Uns stellt die Gas-Umstellung vor eine große logistische und organisatorische Aufgabe“, sagt Clemens.

Um sie stemmen zu können, beauftragt NEW Netz zusätzliche externe Fachfirmen, die die notwendigen Kenntnisse haben. „Die Termine werden mit den Kunden abgestimmt“, kündigt er an. Vor drei Monaten bereits skizzierte Clemens Mitgliedern des Haus- und Grundbesitzervereins den Ablauf des gigantischen Umrüstungsprojekts. „Bisher sind nur vereinzelt Bürger mit Fragen auf uns zugekommen“, so Clemens. Das dürfte sich in den nächsten Monaten ändern.